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عودة الحركة المرورية إلى نفق تقاطع طريقي الأمير ماجد مع فلسطين (فيديو)

نفق تقاطع طريقي الأمير ماجد مع فلسطين.
نفق تقاطع طريقي الأمير ماجد مع فلسطين
أ أ

أظهر مقطع فيديو نشرته إمارة مكة المكرمة عبر حسابها في منصة "إكس"، عودة الحركة المرورية إلى نفق تقاطع طريقي الأمير ماجد مع فلسطين.اضافة اعلان
وجاء ذلك عقب إغلاقه مساء أمس السبت بسبب غزارة الأمطار التي شهدتها جدة.

توابع الأمطار الغزيرة

وأدى ارتفاع منسوب المياه في الطرق، إلى إصابة عدد من الطرق بالشلل، وتعطل بعض المركبات، وشل حركة السير، وتغيير اتجاهات الحركة المرورية لبعض الطرق البديلة حفاظًا على سلامة الجميع.
وقررت الجهات المعنية بمحافظة جدة، إغلاق بعض الأنفاق والطرق، كنفق شارع حراء، ونفق الأمير ماجد مع شارع الأمير سعود الفيصل وشارع فلسطين من جهة الشرق.
وتم تحويل المركبات باتجاه طريق الحرمين، بالإضافة لإغلاق عدد من الطرق الأخرى.


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