عودة الحركة المرورية إلى نفق تقاطع طريقي الأمير ماجد مع فلسطين (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو نشرته إمارة مكة المكرمة عبر حسابها في منصة "إكس"، عودة الحركة المرورية إلى نفق تقاطع طريقي الأمير ماجد مع فلسطين. اضافة اعلان

وجاء ذلك عقب إغلاقه مساء أمس السبت بسبب غزارة الأمطار التي شهدتها جدة.





توابع الأمطار الغزيرة



#فيديو 🎥

عودة الحركة المرورية إلى نفق شارع الأمير ماجد مع فلسطين pic.twitter.com/i7wvNzFAYK عودة الحركة المرورية إلى نفق شارع الأمير ماجد مع فلسطين https://t.co/o2IOHmZKhp October 29, 2023

وأدى ارتفاع منسوب المياه في الطرق، إلى إصابة عدد من الطرق بالشلل، وتعطل بعض المركبات، وشل حركة السير، وتغيير اتجاهات الحركة المرورية لبعض الطرق البديلة حفاظًا على سلامة الجميع.وقررت الجهات المعنية بمحافظة جدة، إغلاق بعض الأنفاق والطرق، كنفق شارع حراء، ونفق الأمير ماجد مع شارع الأمير سعود الفيصل وشارع فلسطين من جهة الشرق.وتم تحويل المركبات باتجاه طريق الحرمين، بالإضافة لإغلاق عدد من الطرق الأخرى.