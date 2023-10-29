عودة الحركة المرورية إلى نفق تقاطع طريقي الأمير ماجد مع فلسطين (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو نشرته إمارة مكة المكرمة عبر حسابها في منصة "إكس"، عودة الحركة المرورية إلى نفق تقاطع طريقي الأمير ماجد مع فلسطين.
وجاء ذلك عقب إغلاقه مساء أمس السبت بسبب غزارة الأمطار التي شهدتها جدة.
توابع الأمطار الغزيرةوأدى ارتفاع منسوب المياه في الطرق، إلى إصابة عدد من الطرق بالشلل، وتعطل بعض المركبات، وشل حركة السير، وتغيير اتجاهات الحركة المرورية لبعض الطرق البديلة حفاظًا على سلامة الجميع.
وقررت الجهات المعنية بمحافظة جدة، إغلاق بعض الأنفاق والطرق، كنفق شارع حراء، ونفق الأمير ماجد مع شارع الأمير سعود الفيصل وشارع فلسطين من جهة الشرق.
وتم تحويل المركبات باتجاه طريق الحرمين، بالإضافة لإغلاق عدد من الطرق الأخرى.
#فيديو 🎥— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 29, 2023
عودة الحركة المرورية إلى نفق شارع الأمير ماجد مع فلسطين https://t.co/o2IOHmZKhp pic.twitter.com/i7wvNzFAYK