عاجل.. 48 ساعة على صرف رواتب الموظفين الحكوميين

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يتبقى 48 ساعة على إيداع راتب شهر إبريل في حسابات الموظفين بالقطاع العام والحكومي، وفقًا لوزارة المالية.

ويعد راتب أبريل هو الأول بعد انتظام الموظفين في عملهم بدءًا من يوم الاثنين 15 من إبريل 2024، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التي بدأت الخميس 25 من رمضان 1445هـ/ 4 من إبريل 2024م،





مواعيد صرف الرواتب



توحيد مواعيد صرف الرواتب



موعد إيداع راتب إبريل

