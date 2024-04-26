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عاجل.. 48 ساعة على صرف رواتب الموظفين الحكوميين

حساب المواطن - ريال - الراتب
راتب - أرشيفية
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يتبقى 48 ساعة على إيداع راتب شهر إبريل في حسابات الموظفين بالقطاع العام والحكومي، وفقًا لوزارة المالية. 
ويعد راتب أبريل هو الأول بعد انتظام الموظفين في عملهم بدءًا من يوم الاثنين 15 من إبريل 2024، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التي بدأت الخميس 25 من رمضان 1445هـ/ 4 من إبريل 2024م، اضافة اعلان

مواعيد صرف الرواتب

وحددت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب. 

توحيد مواعيد صرف الرواتب

وجاء ذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
وإذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

موعد إيداع راتب إبريل 


وعلى ضوء جدول الرواتب المحدد سلفًا، فإنه من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر إبريل الجاري للموظفين بالقطاع الحكومي- يوم الأحد 28/04/2024- الموافق 19/10/1445هـ.


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