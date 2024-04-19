عاجل.. موعد صرف راتب شهر إبريل لموظفي القطاع الحكومي

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يترقب الموظفون بالقطاع العام والحكومي صرف راتب شهر إبريل، وذلك بعد أيام من انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وانتظم موظفو القطاع الحكومي في عملهم بدءًا من يوم الاثنين 15 من إبريل 2024، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التي بدأت الخميس 25 من رمضان 1445هـ/ 4 من إبريل 2024م.





مواعيد صرف الرواتب



توحيد مواعيد صرف الرواتب





موعد إيداع راتب إبريل