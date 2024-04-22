عاجل.. كم يتبقى على صرف راتب إبريل للموظفين الحكوميين؟

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يتبقى أقل من أسبوع على موعد صرف راتب شهر إبريل للموظفين بالقطاع العام والحكومي.

يأتي ذلك بعد أن انتظم موظفو القطاع الحكومي في عملهم بدءًا من يوم الاثنين 15 من إبريل 2024، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التي بدأت الخميس 25 من رمضان 1445هـ/ 4 من إبريل 2024م.





مواعيد صرف الرواتب



توحيد مواعيد صرف الرواتب



موعد إيداع راتب إبريل

