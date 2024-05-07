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صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى بخصوص خدمة تأشيرة شنجن للمواطنين

تأشيرة شنجن
تأشيرة شنجن
أ أ
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أعلنت السفارة الفرنسية بالمملكة، إطلاق خدمة تأشيرة بلا موعد اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
وبحسب السفارة، سيتمكن المواطنون السعوديون من الاستفادة من خدمة الحضور المجاني إلى مراكز VFS في الرياض والدمام، من دون الحاجة إلى تحديد موعد.اضافة اعلان

100 موعد في الرياض و50 بالدمام كل يوم

وسيتم توفير 100 موعد في الرياض و50 موعدًا في الدمام كل يوم، خلال ساعات عمل المركَزَين. 
وستُقدَّم الخدمة على أساس أسبقية الحضور، مع مراعاة الحصص المحدّدة يوميًا.
ويجب على المتقدمين تقديم طلباتهم كاملة، وتسديد رسوم التأشيرة المعتادة بالإضافة إلى رسوم VFS.


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