بعد تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جازان.. كيف يمكن للطلاب استخدام منصة مدرستي؟

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، تحويل الدراسة، اليوم الاثنين، عن بعد عبر منصة مدرستي في مكتب التعليم بوسط جازان والمدارس التابعة له ما عدا مدارس محافظة فرسان. اضافة اعلان

وقالت إن القرار جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية.



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية.

فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الاثنين 8 ربيع الآخر 1445هـ

مكتب التعليم بوسط جازان والمدارس التابعة له ما عدا… متحدث #تعليم_جازان بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية.فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الاثنين 8 ربيع الآخر 1445هـ #عن_بعد عبر #منصة_مدرستي فيمكتب التعليم بوسط جازان والمدارس التابعة له ما عدا… pic.twitter.com/wQo6E2bXao October 22, 2023

منصة مدرستي



منصة مدرستي



أكثر من 6 ملايين طالب يستفيدون من المنصة



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

