الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بعد تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جازان.. كيف يمكن للطلاب استخدام منصة مدرستي؟

مدرستي
منصة مدرستي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، تحويل الدراسة، اليوم الاثنين، عن بعد عبر منصة مدرستي في مكتب التعليم بوسط جازان والمدارس التابعة له ما عدا مدارس محافظة فرسان.اضافة اعلان
وقالت إن القرار جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية.


منصة مدرستي

وتعد منصة مدرستي واجهة مثالية للطلاب في حال تعذر الدراسة الحضورية لأي سبب من الأسباب، حيث تتيح وزارة التعليم في بعض الظروف الاستثنائية - مثل هطول الأمطار – إلغاء الدراسة الحضورية، وتطبيق الدراسة عن بعد.
ويبلغ عدد المستفيدين من المنصة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.
بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.
وتسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي.

منصة مدرستي


بدأت الاستعانة بالمنصة الإلكترونية في المملكة قبل ثلاثة أعوام، تزامنًا مع تفشي جائحة كورونا في ديسمبر 2019، بعد أن لجأت العديد من دول العالم إلى تطبيق الدراسة عن بعد، عبر المنصات الإلكترونية في ظل المخاوف من انتشار العدوى المميتة.
وجاء ذلك مع إعلان وزارة التعليم تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من 9 مارس 2020 حتى إشعارًا آخر، والبدء في تفعيل الدراسة عن بعد لجميع المراحل التعليمية.

أكثر من 6 ملايين طالب يستفيدون من المنصة


ويستفيد من المنصة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.
بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.
وتسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي.
كما تتيح للطلاب حل الواجبات، وخوض الاختبارات، ورؤية نتيجة تلك الاختبارات وملاحظات المعلمين، وذلك يسرى على جميع المراحل التعليمية.

الدخول إلى منصة مدرستي


يتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:
-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
-الدخول إلى منصة مدرستي (اضغط هنا).
-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.
-الدخول إلى الفصول الافتراضية.
-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.
-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.
-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.
ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في نفس الوقت.

دخول مدرستي عبر توكلنا

للدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:

– قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا.
– اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.
-قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.
– قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.
-قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.
-اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
-انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.
-قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.
-اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.
-أدخل كلمة مرور جديدة.
-اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد اﻹلكتروني.
-يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.

اقرأ أيضا

أهم 10
9:53 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التسجيل لاختبار الرخصة المهنية وموعد الصرف المبكر للرواتب

درجات الحرارة
9:47 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

39 في مكة.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة المسجلة اليوم

2229627_0
9:39 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

لماذا لا يُرافق الأعاصير المدارية بُروق وبَرَد؟ خبراء يُجيبون

الطقس - الارصاد - اتربة وغبار
9:07 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

إنذار أصفر.. تحذير من أتربة مثارة على مكة وهذه المناطق لـ 6 مساءً

اقرأ أيضا

تأهيل 70 ألف مبتعث من المواطنين في 17 دولة

الموعد والأسباب.. إغلاق شارع الملك عبدالعزيز في القطيف

الآن.. التسجيل لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين والخريجين

بعد تبكير صرفها.. موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر

إعصار وأمطار.. "الحصيني" يكشف آخر تطورات عاصفة "تيج"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 4:43 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. 20 ألف وحدة سكنية وخصم القيمة المضافة لهذه الفئة

أخبار السعودية 4:46 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. أوائل اختبارات القدرات وعقوبات محظورة على الطلاب وحطوات نقل الراتب

أهم 10 9:49 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. ترقيات المعلمين وحريق الإسماعيلية ووفاة طالب دهسًا

أخبار السعودية 1:48 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. 942 مليون ريال لمستفيدي "سكني" ودعم المواطن

اقرأ أيضا

أمطار المملكة 13
7:24 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

"الأرصاد" يتوقع ضبابًا وأمطارًا رعدية وسيولاً على معظم مناطق المملكة

العودة للمدارس 7
6:44 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بالتفصيل.. 75دقيقة فارق الدوام الشتوي بين الإدارات التعليمية بالمناطق

2023-10-23_02-39-06
2:58 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

مواطن يبتكر اختراعا جديدا لإرشاد التائهين في الصحراء

الموارد البشرية
2:56 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الموارد البشرية تستعين بـ"بيوت خبرة" لتطبيق المرحلة الثانية للتوطين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
9:53 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التسجيل لاختبار الرخصة المهنية وموعد الصرف المبكر للرواتب

2229627_0
9:39 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

لماذا لا يُرافق الأعاصير المدارية بُروق وبَرَد؟ خبراء يُجيبون

مدرستي
8:53 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بعد تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جازان.. كيف يمكن للطلاب استخدام منصة مدرستي؟

استراتيجية الابتعاث
8:10 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

تأهيل 70 ألف مبتعث من المواطنين في 17 دولة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
8:03 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الآن.. التسجيل لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين والخريجين

الراتب -- ريال - الموارد
8:00 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بعد تبكير صرفها.. موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر