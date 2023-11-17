عاجل.. سقوط أجزاء من تكسيات واجهة مبنى بحي الخليج.. و"مدني الرياض" يباشر

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أعلن الدفاع المدني بالرياض مباشرته سقوط أجزاء من تكسيات واجهة مبنى بحي الخليج، نتج عن أضرار مادية، ولا إصابات.





ضرورة توخّي الحيطة والحذر من الأمطار

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تحذير لـ6 مناطق



استمرار هطول الأمطار الرعدية



أمطار غزيرة وجريان السيول بهذه المناطق



في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني،، تحذيرًا عاجلًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة.ودعت المديرية إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.ونبهت إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة وعسير والباحة والجوف والحدود الشمالية وحائل.وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وبين أن الحالة تكون على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.