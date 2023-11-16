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بحيرات.. شاهد جريان سيول الأرطاوية وأمطار الزلفي بالرياض

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سيول وأمطار الرياض
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استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت صباح اليوم الخميس، السيول كالأنهار في الأرطاوية والزلفي نتيجة تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وسيول جارية بالرياض

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف حولت مياه الأمطار والسيول محافظات الزلفي والأرطاوية لبحيرات نتيجة الهطول المطري الكثيف على الرياض، والذي كان مصحوبًا بتناثر البرد والرياح الهابطة.

أمطار غزيرة وجريان السيول على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم.

رياح نشطة وأمطار وزخات البرد

كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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