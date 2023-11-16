بحيرات.. شاهد جريان سيول الأرطاوية وأمطار الزلفي بالرياض

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استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت صباح اليوم الخميس، السيول كالأنهار في الأرطاوية والزلفي نتيجة تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض. اضافة اعلان





أمطار غزيرة وسيول جارية بالرياض





امطار

فجر الخميس ٢ -٥- ١٤٤٥هـ

16 نوفمبر 2023 م

من | ثامر العتيبي

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. pic.twitter.com/R92J78VG2P 🔴 فيديوامطار #الزلفي الانفجر الخميس ٢ -٥- ١٤٤٥هـ16 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | ثامر العتيبي November 16, 2023

أمطار غزيرة وجريان السيول على هذه المناطق



رياح نشطة وأمطار وزخات البرد





سيل شعيب بقر قرب جراب

شمال غرب الارطاوية

الخميس ٢ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

16 نوفمبر 2023 م

من | ماجد هلال

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. pic.twitter.com/OHbm7Fa9iN 🔴 فيديو مباشرسيل شعيب بقر قرب جرابشمال غرب الارطاويةالخميس ٢ جمادى الأول ١٤٤٥هـ16 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | ماجد هلال November 16, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف حولت مياه الأمطار والسيول محافظات الزلفي والأرطاوية لبحيرات نتيجة الهطول المطري الكثيف على الرياض، والذي كان مصحوبًا بتناثر البرد والرياح الهابطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم.كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.