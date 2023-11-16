بحيرات.. شاهد جريان سيول الأرطاوية وأمطار الزلفي بالرياض

أ أ
استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت صباح
اليوم الخميس، السيول كالأنهار في الأرطاوية والزلفي نتيجة تساقط أمطار غزيرة على منطقة
الرياض.
أمطار غزيرة وسيول جارية بالرياضوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي،
كيف حولت مياه الأمطار والسيول محافظات الزلفي والأرطاوية لبحيرات نتيجة الهطول
المطري الكثيف على الرياض، والذي كان مصحوبًا بتناثر البرد والرياح الهابطة.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 16, 2023
امطار #الزلفي الان
فجر الخميس ٢ -٥- ١٤٤٥هـ
16 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | ثامر العتيبي
.
. pic.twitter.com/R92J78VG2P
أمطار غزيرة وجريان السيول على هذه المناطقوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات
من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم.
رياح نشطة وأمطار وزخات البردكما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح
نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
🔴 فيديو مباشر— طقس (@tqqs) November 16, 2023
سيل شعيب بقر قرب جراب
شمال غرب الارطاوية
الخميس ٢ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
16 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | ماجد هلال
.
. pic.twitter.com/OHbm7Fa9iN