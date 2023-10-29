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إخماد حريق اندلع في استراحتين بحي الفيصلية بالرياض

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حريق حي الفيصلية
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باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم الأحد، إخماد حريق اندلع في استراحتين بحي الفيصلية.

إخماد حريق في الرياضاضافة اعلان


وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن عبر حسابها في منصة إكس أن الدفاع المدني بالرياض تمكن من إخماد حريق في استراحتين بحي الفيصلية، ولا إصابات.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الدفاع المدني بالرياض تمكن من إخماد حريق في مبنى تحت الإنشاء بحي الملقا، ولا إصابات.

ومؤخرًا، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الدفاع المدني بجدة أخمد حريقًا في مركبتين إثر حادث مروري.

إصابة شخصين


وأضافت في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الحادث :" نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".
في وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني محافظة الدمام بالمنطقة الشرقية تحركت لإخماد حريق شب في أحد المستودعات.

الحريق لم يسفر عن أية إصابات
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ تحركت مسرعة وتمكنت من إخماد حريق شب في مستودع بحي الخالدية في الدمام دون وقوع أية إصابات.

4 فوائد لوجود كاشف الدخان في المنازل


في الوقت نفسه، أكدت المديرية أهمية وجود كاشف الدخان في المنازل، ودوره في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات.
وبينت أن وجود كاشف الدخان يعمل على تفادي وقوع أي حادث - لا قدر الله -، وتعجيل عمليات الإخلاء.

وتكمن أهمية كاشف الدخان في العديد من العلامات والإشارات المهمة التي تعمل على تفادي حوادث الحريق منها:
1ـ التنبيه بوجود حريق في المبنى بوقت مبكر،
2ـ تسهيل اكتشاف موقع الدخان، والمساعدة على سرعة مكافحة الحريق،
3ـ إصدار أصوات مرتفعة توقظ النائم،
4ـ يعمل على تحسس الدخان والإنذار بوقوع الحريق من خلال إصدار أصوات مسموعة تتضمن إشارة تنبيه لسكان المنازل والعاملين في المنشآت.

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