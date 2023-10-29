حتى هذه الموعد.. "المسند" يُحذر من أمطار غزيرة على مكة و7 مناطق

أ أ

حذر أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، من أمطار غزيرة على مكة و7 مناطق.





حالة مطرية تستمر لعدة أيام اضافة اعلان



معظم المدن ودعت الأربعينات المئوية



أمطار ورياح نشطة على القصيم والرياض



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه من المتوقع بإذن الله أن تستمر الحالة المطرية الحالية والأولى في هذا الموسم لبضعة أيام.وأضاف أنه يتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من تبوك والجوف وحائل والمدينة ومكة والباحة وعسير وجازان.وبين أن كل مدن المملكة بما فيها الغربية باتت تحت سقف الأربعينات المئوية، وخرجت من القائمة العالمية "الحمراء"، قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة في العالم، وذلك لحين عودتها للقائمة في شهر مايو.وأشار إلى أن الناس قد يستغنوا عن التكييف البارد نهارًاً في شمال المملكة حتى منتصف إبريل القادم تقريبًا.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.