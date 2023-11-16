أمطار هاطلة.. شاهد السيول تجري بوديان وشعاب بمحافظات الرياض

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استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت اليوم
السيول كالأنهار بالمجمعة والحريق والأرطاوية والزلفي نتيجة تساقط أمطار غزيرة على
منطقة الرياض.
أمطار غزيرة وسيول جارية بالرياضوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي،
كيف حولت مياه الأمطار والسيول محافظات المجمعة والحريق الزلفي والأرطاوية لبحيرات
نتيجة الهطول المطري الكثيف على الرياض، والذي كان مصحوبًا بتناثر البرد والرياح
الهابطة.
🔴 فيديو مباشر— طقس (@tqqs) November 16, 2023
سيول شمال مبايض
شرق #المجمعة
الخميس ٢ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
16 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | حمد السلوم
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أمطار غزيرة وجريان السيول على هذه المناطقوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات
من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية ،الرياض والقصيم.
شعيب الغرابة شمال اشيقر شمال غرب #الرياض الان س ٣.١٥ م الخميس ٢ جمادأول ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 16, 2023
عضو المجموعة سطام الحمادي pic.twitter.com/uZhkD5l4Vl
رياح نشطة وأمطار وزخات البردكما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح
نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
شعيب غاله ب الحريق في الوشم شمال غرب #الرياض الان س ٣.٠٠ م الخميس ٢ جماد أول ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 16, 2023
عضو المجموعة عبدالرحمن المجحد pic.twitter.com/XSMvqD3k6b
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار
رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة
أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
سيول شرق نفي وادي الرشا شمال #الدوادمي الان س ٢.٤٠ م الخميس ٢ جمادأول ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 16, 2023
عضو المجموعة فارس المرقبية ماجدالعتيبي pic.twitter.com/IWBrAcbjsL