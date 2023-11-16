أمطار هاطلة.. شاهد السيول تجري بوديان وشعاب بمحافظات الرياض

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استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت اليوم السيول كالأنهار بالمجمعة والحريق والأرطاوية والزلفي نتيجة تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض. اضافة اعلان





أمطار غزيرة وسيول جارية بالرياض





سيول شمال مبايض

شرق

الخميس ٢ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

16 نوفمبر 2023 م

من | حمد السلوم

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. pic.twitter.com/6wXjk1Zdk6 🔴 فيديو مباشرسيول شمال مبايضشرق #المجمعة الخميس ٢ جمادى الأول ١٤٤٥هـ16 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | حمد السلوم November 16, 2023

أمطار غزيرة وجريان السيول على هذه المناطق





عضو المجموعة سطام الحمادي شعيب الغرابة شمال اشيقر شمال غرب #الرياض الان س ٣.١٥ م الخميس ٢ جمادأول ١٤٤٥عضو المجموعة سطام الحمادي pic.twitter.com/uZhkD5l4Vl November 16, 2023

رياح نشطة وأمطار وزخات البرد





عضو المجموعة عبدالرحمن المجحد شعيب غاله ب الحريق في الوشم شمال غرب #الرياض الان س ٣.٠٠ م الخميس ٢ جماد أول ١٤٤٥عضو المجموعة عبدالرحمن المجحد pic.twitter.com/XSMvqD3k6b November 16, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





عضو المجموعة فارس المرقبية ماجدالعتيبي سيول شرق نفي وادي الرشا شمال #الدوادمي الان س ٢.٤٠ م الخميس ٢ جمادأول ١٤٤٥عضو المجموعة فارس المرقبية ماجدالعتيبي pic.twitter.com/IWBrAcbjsL November 16, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف حولت مياه الأمطار والسيول محافظات المجمعة والحريق الزلفي والأرطاوية لبحيرات نتيجة الهطول المطري الكثيف على الرياض، والذي كان مصحوبًا بتناثر البرد والرياح الهابطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية ،الرياض والقصيم.كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.