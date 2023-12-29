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عاجل.. "خنقه بقطعة قماش".. تنفيذ حكم الشرع في وافد أنهى حياة مواطن بالشرقية

وزارة الداخلية
الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية.

تنفيذ حكم الشرع في وافد أنهى حياة مواطن بالشرقيةاضافة اعلان


وجاء نص البيان كالتالي:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم صمد سالي حسن سالي - هندي الجنسية -، على قتل / علي بن طراد بن صايل العنزي - سعودي الجنسية -، بغرض السرقة، وذلك بتقييده وخنقه بقطعة قماش مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم الشرع قصاصاً بالجاني / صمد سالي حسن سالي - هندي الجنسية -، يوم الخميس 15 / 06 / 1445هـ الموافق 28 / 12 / 2023م بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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