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عاجل.. تجرد من إنسانيته.. تنفيذ حُكم الشرع بجان ارتكب جريمة مروعة في مكة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.اضافة اعلان
 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

 

تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا بجان ارتكب جريمة مروعة 

 أقدم / حامد بن أحمد بن دوس العامري - سعودي الجنسية - على قتل / محمد بن أحمد بن غصاب الشمراني - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته.
 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا

 وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.
 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / حامد بن أحمد بن دوس العامري - سعودي الجنسية - يوم الاثنين 12 / 6 / 1445هـ الموافق 25 / 12 / 2023م بمنطقة مكة المكرمة.

استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله

 ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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