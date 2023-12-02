عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالجوف.. هذه جريمته

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:

نص البيان:

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قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).أقدم / عبدالله بن كريم بن معازر الفهيقي - سعودي الجنسية - على قتل مقبل بن حجر بن قريش الفهيقي - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح ناري مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصّر من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية الورثة بتنفيذه.

أمر ملكي بتنفيذ حكم الشرع:

ثم الحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصّر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالله بن كريم بن معازر الفهيقي - سعودي الجنسية - يوم السبت 18 / 5 / 1445هـ الموافق 2 / 12 / 2023م بمنطقة الجوف.ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدّى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل.