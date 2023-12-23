السبت، 10 جمادى الثانية 1445 ، 23 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الحج والعمرة تتيح زيارة الروضة الشريفة بعد 365 يوماً من آخر تصريح

الروضة الشريفة
الروضة الشريفة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن إتاحة حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، تتم مرة واحدة خلال السنة.

زيارة الروضة الشريفة:

اضافة اعلان
وكانت الوزارة قد كشفت عبر منصة "إكس"، وذلك من خلال  رداها على الاستفسارات الواردة إليها، موضحة أنه يمكن للمستفيد حجز تصريح للروضة الشريفة بعد مضي 365 يوماً من آخر تصريح له.

وأوضحت أن زيارة الروضة الشريفة، يجب إصدار التصريح من تطبيق "نسك" أو "توكلنا" بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.

خطوات التصريح للصلاة في الروضة الشريفة:



وكانت وزارة الحج  والعمرة قد نشرت توضيحا في وقت سابق على منصة "إكس" لكيفية استخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة.

وكتبت الوزارة  حينها على حسابها قائلة : " خطوات ميسّرة، لاستخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة والتي جاءت كالآتي:

1-تحميل تطبيق نسك.

2- إنشاء حساب- تسجيل دخول.

3- اختيار الصلاة في الروضة الشريفة.

4- تحديد الأفراد.

5- تحديد التاريخ والوقت.

6- قراءة التعليمات والموافقة عليها.
7- اضغط على "استمرار".
8- صدور التصريح.

أيضا أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بالمسجد النبوي، في وقت سابق مواعيد تفويج حملة التصاريح للصلاة في الروضة الشريفة.

وجاءت المواعيد مقسمة على 4 فترات، 2 للرجال و2 للنساء على النحو التالي:

الرجال:
الفترة الأولى :
من 12.30 منتصف الليل إلى صلاة الفجر

الفترة الثانية:

من 11.30 صباحا إلى صلاة العشاء

النساء:

الفترة الأولى:



من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 صباحا

الفترة الثانية:



من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12 منتصف الليل

تعليمات دخول المسجد النبوي

1ـ الالتزام بآداب الزيارة الشرعية.

2ـ الالتزام بتعليمات المنظمين.

3ـ المحافظة على المتعلقات الشخصية وعدم تركها في أي موقع من المسجد النبوي وساحاته والمرافق التابعة له .

اقرأ أيضا

عاجل.. أمطار غزيرة وجريان للسيول وزخات برد.. تحذير من الأرصاد لسكان 7 مناطق

الآن.. شاهد السيول تجتاح حي الحمدانية مع قوة أمطار جدة

منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح على هذه المناطق لـ 5 مساءً

السبت 10 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

"الأرصاد" يُحذر من استمرار الأمطار على مناطق المملكة حتى ساعات الفجر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الحج والعمرة 6:00 م السبت، 16 ديسمبر 2023

عاجل.. ماذا تفعل عندما لا تستطيع حضور العمرة في الموعد المحدد؟

تنزيل 11:49 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

كيف تستفيد من تطبيق "الحج ثلاثي الأبعاد"؟

خطبة الجمعة من المسجد الحرام 9:09 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

"الحج والعمرة" تكشف عن خطوات مهمة للتعامل مع المفقودات في المسجد الحرام

2743175 12:03 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى من نائب وزير الحج والعمرة للحجاج في الموسم القادم (فيديو)

اقرأ أيضا

56456546
12:28 ص السبت، 23 ديسمبر 2023

طقس مكة.. شاهد هطول أمطار ليلية غزيرة على شرق جدة

أهم 10
12:08 ص السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. "جريمة" الرتويت للأخبار غير الصحيحة وتنبيه من "المرور" لتجنب غرامة 2000 ريال

8778789
11:38 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

تجري أنهارًا.. شاهد السيول الليلية المتدفقة في حائل

طريق عقبة الهدا
10:35 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

محافظة الطائف: إغلاق طريق عقبة الهدا في هذا الموعد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الروضة الشريفة
12:00 م السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. الحج والعمرة تتيح زيارة الروضة الشريفة بعد 365 يوماً من آخر تصريح

جامعة الإمام
11:43 ص السبت، 23 ديسمبر 2023

التقديم ينتهي السبت المقبل.. وظائف شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود

مخدرات
11:23 ص السبت، 23 ديسمبر 2023

دخلت بحيل ماكرة.. ضبط قرابة طن من الكوكايين والكبتاجون بقيمة 105 ملايين دولار في هذه الدول

أسواق مكة
11:01 ص السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. 3000 وظيفة في انتظار المواطنين بمكة المكرمة

إيجار
10:20 ص السبت، 23 ديسمبر 2023

تنبيه مهم من "إيجار": الدفع بـ "الحوالات البنكية" يعتبر خارج المنصة

الطقس - الامطار - امطار - مكة
10:00 ص السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على العاصمة المقدسة وعدة محافظات مستمرة لساعات