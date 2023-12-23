عاجل.. الحج والعمرة تتيح زيارة الروضة الشريفة بعد 365 يوماً من آخر تصريح

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن إتاحة حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، تتم مرة واحدة خلال السنة.





زيارة الروضة الشريفة:

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خطوات التصريح للصلاة في الروضة الشريفة:

الفترة الأولى:

الفترة الثانية:

وكانت الوزارة قد كشفت عبر منصة "إكس"، وذلك من خلال رداها على الاستفسارات الواردة إليها، موضحة أنه يمكن للمستفيد حجز تصريح للروضة الشريفة بعد مضي 365 يوماً من آخر تصريح له.وأوضحت أن زيارة الروضة الشريفة، يجب إصدار التصريح من تطبيق "نسك" أو "توكلنا" بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.وكانت وزارة الحج والعمرة قد نشرت توضيحا في وقت سابق على منصة "إكس" لكيفية استخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة.وكتبت الوزارة حينها على حسابها قائلة : " خطوات ميسّرة، لاستخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة والتي جاءت كالآتي:1-تحميل تطبيق نسك.2- إنشاء حساب- تسجيل دخول.3- اختيار الصلاة في الروضة الشريفة.4- تحديد الأفراد.5- تحديد التاريخ والوقت.6- قراءة التعليمات والموافقة عليها.7- اضغط على "استمرار".8- صدور التصريح.أيضا أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بالمسجد النبوي، في وقت سابق مواعيد تفويج حملة التصاريح للصلاة في الروضة الشريفة.وجاءت المواعيد مقسمة على 4 فترات، 2 للرجال و2 للنساء على النحو التالي:الرجال:الفترة الأولى :من 12.30 منتصف الليل إلى صلاة الفجرالفترة الثانية:من 11.30 صباحا إلى صلاة العشاءالنساء:من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 صباحامن بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12 منتصف الليلتعليمات دخول المسجد النبوي1ـ الالتزام بآداب الزيارة الشرعية.2ـ الالتزام بتعليمات المنظمين.3ـ المحافظة على المتعلقات الشخصية وعدم تركها في أي موقع من المسجد النبوي وساحاته والمرافق التابعة له .