عاجل.. ماذا تفعل عندما لا تستطيع حضور العمرة في الموعد المحدد؟

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كشفت وزارة الحج والعمرة عن التصرف السليم حال تعذر الحضور للعمرة في الموعد المحدد.
حجز موعد العمرة:
وقالت الوزارة إنه يمكن حجز موعد العمرة عبر تطبيق نسك تجربة سهلة وميسّرة، تمكنك من أداء المناسك بطمأنينة
وأضافت أنه عند أداء العمرة يجب ما يلي:
تأكد أخي المعتمر من :
1- استخراج التصريح قبل القدوم
2- الحضور في الموعد المحدد
(في حال عدم التمكن من الحضور في الموعد المحدد ، يمكنك إلغاء التصريح وحجز موعد جديد)
طريقة التعامل مع المفقودات
في وقت سابق، كشفت وزارة الحج والعمرة عن طريقة التعامل مع المفقودات في المسجد الحرام.
خطوات مهمة
وأضافت: ضيف الرحمن في المسجد الحرام احرص على مقتنياتك، وفي حالة فقدانها - لا سمح الله - عليك :
1- التوجه إلى مكتب المفقودات بجوار المروة
2- الإبلاغ الإلكتروني عبر منصة "أبشر"
وأشارت إلى أنه عند العثور على مفقودات سلمها لمكتب المفقودات وقم بإبلاغ رجال الأمن.
ويعد التطوع بالمسجد الحرام عبادة وانتماء، وتلك هي غاية الكثير من المؤمنين الراغبين في التقرب إلى الله.
العمل التطوعي :
كيفية المشاركة في العمل التطوعي ؟
متاح حاليا فقط للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والأوقاف الأهلية والفرق المرخصة.
في حال وجود فرصة متاحة واحتاج تطوع لخدمة ضيوف الرحمن يتم استقبال الجهات الراغبة وفتح المجالات.
بعد الاتفاق يتم توقيع ميثاق عمل تطوعي للجهة المشاركة مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
الجبال المجاورة للمسجد الحرام
في سياق متصل، ظهرت الجبال المجاورة للمسجد الحرام في مكة المكرمة وهي تكتسي اللون الأخضر، في مشهد يبعث على السرور والراحة للناظرين، وفق ما أظهر مقطع فيديو نشرته فضائية "الإخبارية" عبر حسابها في منصة "إكس".
ويأتي ذلك بعد شهدت مكة المكرمة خلال الأسابيع الماضية أمطارًا غزيرة، أدت إلى تحويل منطقة الجبال القاحلة إلى حقول خضراء.
وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة مكة المكرمة، إلى نمو الأعشاب الخضراء بشكل سريع، مما أعطى الجبال المجاورة للمسجد الحرام منظرًا طبيعيًا خلابًا.
حجز موعد العمرة عبر تطبيق #نسك تجربة سهلة وميسّرة، تمكنك من أداء المناسك بطمأنينة.#في_القلب_يا_مكة pic.twitter.com/dlTVfSNE34— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) December 16, 2023
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