كيف تستفيد من تطبيق "الحج ثلاثي الأبعاد"؟

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استعرضت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لزوار معرض "جسور" في نسخته الثالثة المقام حالياً في المملكة المغربية، تطبيق "الحج ثلاثي الأبعاد"، الذي يمكن من خلاله التعرف على خطوات أداء مناسك الحج والعمرة باستخدام عرض ثلاثي الأبعاد (الواقع المعزز). اضافة اعلان







ماذا تعرف عن تطبيق "الحج ثلاثي الأبعاد"؟



استقاء الإجابات من خلال التطبيق بكل يسر



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وأوضحت أن التطبيق يعتمد على نمذجة واقعية ذات جودة عالية من خلال الهواتف الذكية، ويمكن الاستفادة من خدماته واستخدامه بشكل تفاعلي، دون الحاجة لخدمة الإنترنت، حيث يدعم اللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأوردية.وأضافت أنه يمكن من خلاله الاستزادة بالمعلومات، واستقاء الإجابات من خلال التطبيق بكل يسر وسهولة بالصوت والصورة.وأكدت أنه يمكن الاستفادة من التطبيق بتحميله على الأجهزة الذكية، حيث يتوفر على الأجهزة التي تعمل بأنظمة أندرويد، وIOS، إضافة لأنظمة الويندوز، وماكنتوش، ولينكس.وأشاد زوار المعرض بما شاهدوه من محتويات عينية، وتقنية، ومعلومات العناية بالحجاج والمعتمرين.