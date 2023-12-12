الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الحج والعمرة" تكشف عن خطوات مهمة للتعامل مع المفقودات في المسجد الحرام

خطبة الجمعة من المسجد الحرام
المسجد الحرام
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت وزارة الحج والعمرة عن طريقة التعامل مع المفقودات في المسجد الحرام.


خطوات مهمة



وأضافت: ضيف الرحمن في المسجد الحرام احرص على مقتنياتك، وفي حالة فقدانها - لا سمح الله - عليك :
اضافة اعلان
1- التوجه إلى مكتب المفقودات بجوار المروة

2- الإبلاغ الإلكتروني عبر منصة "أبشر"


وأشارت  إلى أنه عند العثور على مفقودات سلمها لمكتب المفقودات وقم بإبلاغ رجال الأمن.


عاجل.. "تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن


ويعد التطوع بالمسجد الحرام عبادة وانتماء، وتلك هي غاية الكثير من المؤمنين الراغبين في التقرب إلى الله.

العمل التطوعي :


كيفية المشاركة في العمل التطوعي ؟

متاح حاليا فقط للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والأوقاف الأهلية والفرق المرخصة.

في حال وجود فرصة متاحة واحتاج تطوع لخدمة ضيوف الرحمن يتم استقبال الجهات الراغبة وفتح المجالات.

بعد الاتفاق يتم توقيع ميثاق عمل تطوعي للجهة المشاركة مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

الجبال المجاورة للمسجد الحرام


في سياق متصل، ظهرت الجبال المجاورة للمسجد الحرام في مكة المكرمة وهي تكتسي اللون الأخضر، في مشهد يبعث على السرور والراحة للناظرين، وفق ما أظهر مقطع فيديو نشرته فضائية "الإخبارية" عبر حسابها في منصة "إكس". 

ويأتي ذلك بعد شهدت مكة المكرمة خلال الأسابيع الماضية أمطارًا غزيرة، أدت إلى تحويل منطقة الجبال القاحلة إلى حقول خضراء.

وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة مكة المكرمة، إلى نمو الأعشاب الخضراء بشكل سريع، مما أعطى الجبال المجاورة للمسجد الحرام منظرًا طبيعيًا خلابًا.



اقرأ أيضا

كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول لحملة الشهادة الجامعية

عاجل.. الإطاحة بمهربي "السموم" في عسير والجوف والكشف عن الكميات المضبوطة

تعليم القنفذة: تعليق الدراسة الحضورية .. غداً الأربعاء

النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص ظهر في مقطع يطلق النار على حيوان

المسجد النبوي تحت زخات المطر.. دعوات وابتهالات وأجواء إيمانية (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الحج والعمرة 5:37 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

فتح الباب لحجاج أوروبا وأستراليا وأمريكا .. وهذا رابط التسجيل

صلاة الفجر في المسجد الحرام 6:39 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

"عبادة وانتماء".. 3 خطوات للتطوع في المسجد الحرام

الحج والعمرة، العربة الكهربائية 9:53 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

"الحج والعمرة" تبدأ استقبال طلبات الحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج

الحرب على المخدرات 9:00 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. إفساد مخطط ترويج السموم بـ "صبيا ونجران وطبرجل".. والكشف عن الكميات المضبوطة

اقرأ أيضا

Screenshot_2023-12-12-17-53-58-74_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
7:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. إنقاذ ٣ أشخاص إثر حريق شب في شقة سكنية بجدة

الدفاع-المدني
6:02 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر على 3 مناطق والدفاع المدني يدعو للحذر

2023-12-12_18-06-34
5:49 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

قرار بتوطين هذه المهنة بنسبة 100% ابتداءً من 15 أبريل القادم

البرد
5:29 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

شاهد.. بردية هائلة على مركز الزيتة غرب تبوك

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

خادم الحرمين (11)
9:42 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

تعيينات وإعفاءات.. صدور عدد من الأوامر الملكية

خطبة الجمعة من المسجد الحرام
9:09 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

"الحج والعمرة" تكشف عن خطوات مهمة للتعامل مع المفقودات في المسجد الحرام

أمطار المملكة
9:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: أمطار غزيرة وسيول وبرد وضباب وصواعق رعدية

ضبط مهربي مخدرات
8:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. الإطاحة بمهربي "السموم" في عسير والجوف والكشف عن الكميات المضبوطة

الطقس - الامطار - امطار الرياض - ارشيفية
7:31 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

تعليم القنفذة: تعليق الدراسة الحضورية .. غداً الأربعاء

النيابة العامة - جديد
7:16 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص ظهر في مقطع يطلق النار على حيوان