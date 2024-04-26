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عاجل.. "الأرصاد" يحذر من أمطار وسيول وصواعق على مكة والمدينة و5 مناطق لـ11 مساءً

أمطار غزيرة
أمطار وسيول
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وصواعق ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح عبر حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "وادي الفرع ".
2 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق".
3 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن".
4 - منطقة القصيم، وتشمل "الخبرأ والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبرا وضرية وعقلة الصقور".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الجمومو العاصمة والعرضيات والطائف وأضم وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية ورهاط ومدركة وهدى الشام وبحرة وجدة ورابغ".
6 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".
7 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والنماص وبلقرن وتنومة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب".

أمطار وأتربة ورياح قوية حتى الحادية عشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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