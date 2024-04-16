منخفض المطير.. الدفاع المدني يُحذر سكان المنطقة الشرقية من تقلبات وأمطار وسيول

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، سكان المنطقة الشرقية إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.







الدفاع المدني يُحذر من استمرار الأمطار الرعدية



أمطار مستمرة حتى غد الأربعاء



أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



انخفاض في درجات الحرارة



ومع توقعات بأن يؤثر منخفض "المطير"، على مناطق شرق المملكة، شدد "الدفاع المدني" على ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وأكد على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم غد الأربعاء.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، وحائل.في حين تكون خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية، الرياض، والقصيم، مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.