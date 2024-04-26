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الآن.. شاهد قوة الأمطار وحبات البرد على طريق الشفا بالطائف

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أمطار الشفا
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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت ظهر اليوم الجمعة، أمطار غزيرة مع حبالت البرد على طريق الشفا بالطائف.اضافة اعلان

تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كمية الأمطار الغزيرة المتساقطة مع حبات البرد على طريق الشفا بالطائف" مع تقلبات جوية ورياح سطيحة نشطة بمنطقة مكة المكرمة.


أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.


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