أوقف الحركة.. شاهد كيف قطع سيل أم الشبرم ١٥ كم من طريق "الأفلاج – الرياض"؟

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول، اليوم الخميس، بعد تساقط أمطار غزيرة وقطع سيل أم الشبرم ١٥كم من طريق "الأفلاج –
الرياض".
السيل
يقطع ١٥ كم من طريق "الأفلاج – الرياض"وأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف قطع سيل أم الشبرم ١٥ كم
من طريق "الأفلاج – الرياض"، مع تكون برديات كثيفة مع تقلبات جوية
بالحريق وطقس غير مستقر.
أمطار
غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة
بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران،
جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض.
⚠️— طقس (@tqqs) April 4, 2024
سيل أم الشبرم يقطع طريق الافلاج الرياض شمال ليلى الافلاج ١٥كم
الخميس ٢٥ #رمضان ١٤٤٥هـ
4 إبريل 2024م
متابعة | عبدالله الدوسري
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