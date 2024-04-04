أوقف الحركة.. شاهد كيف قطع سيل أم الشبرم ١٥ كم من طريق "الأفلاج – الرياض"؟

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول، اليوم الخميس، بعد تساقط أمطار غزيرة وقطع سيل أم الشبرم ١٥كم من طريق "الأفلاج – الرياض".





السيل يقطع ١٥ كم من طريق "الأفلاج – الرياض"



أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول





سيل أم الشبرم يقطع طريق الافلاج الرياض شمال ليلى الافلاج ١٥كم

الخميس ٢٥

4 إبريل 2024م

متابعة | عبدالله الدوسري

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. pic.twitter.com/xB8kHmJZyZ ⚠️سيل أم الشبرم يقطع طريق الافلاج الرياض شمال ليلى الافلاج ١٥كمالخميس ٢٥ #رمضان ١٤٤٥هـ4 إبريل 2024ممتابعة | عبدالله الدوسري April 4, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف قطع سيل أم الشبرم ١٥ كم من طريق "الأفلاج – الرياض"، مع تكون برديات كثيفة مع تقلبات جوية بالحريق وطقس غير مستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.