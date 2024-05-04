الأحد، 26 شوال 1445 ، 05 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. أمر ملكي جديد ووفاة الأمير بدر وتنفيذ حكم الشرع ومنع المقيمين من دخول مكة

أهم 10
اهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم:

عاجل.. منع المقيمين من دخول مكة إلا بعد هذا الإجراء.. بدءا من اليوماضافة اعلان


بدأ الأمن العام، اليوم السبت 25/ 10/ 1445 هـ الموافق 4/ 5/ 2024 م، تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح.. المزيد هنا

عاجل.. بشرى سارة للمستهلكين بخصوص الدواجن

يعد قطاع الدواجن في المملكة أحد أكبر وأسرع قطاعات الدواجن نموًا في المنطقة، نتيجة للدعم الحكومي المتنامي لهذا القطاع.. المزيد هنا

عاجل.. بعد تقديم دفعة أبريل.. إعلان موعد صرف حساب المواطن لشهر مايو

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد إيداع الدعم لشهر مايو الجاري.. المزيد هنا

عاجل.. "المرور" يكشف قيمة مخالفة عدم تجديد الرخصة

تفاعل حساب الإدارة العامة للمرور، مع سؤال أحد الأشخاص يسأل كم قيمة مخالفة عدم تجديد الرخصة.. المزيد هنا


عاجل.. أمر ملكي بتعيين 261 عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة


 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًا بتعيين (261) عضوًا بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.. المزيد هنا

الديوان الملكي: وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود


صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
بيان من الديوان الملكي:.. المزيد هنا

عاجل.. مواطن يحاول إيذاء نفسه في بث مباشر.. وشرطة الرياض تعلق بعد مباشرة الواقعة


 باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض واقعة مواطن ظهر في محتوى مرئي محاولاً إيذاء نفسه باستخدام سلاح أبيض، ومنع ذلك.. المزيد هنا

مواطن أراد مواجهة السيل فكاد أن يفقد حياته.. شاهد لحظة هروبه من الغرق


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمواطن وثق استقباله السيل في أحد الأودية باستهتار، ما أدى إلى تعرضه للخطر والغرق.. المزيد هنا

عاجل.. حقيقة صدور تعميم بإغلاق مطارات جدة والمدينة أمام رحلات الزيارة العائلية


تفاعل حساب خدمة العملاء التابع للإدارة العامة للجوازات، مع سؤال يقول :" هل صدر تعميم بإغلاق مطارات جدة والمدينة أمام رحلات الزيارة العائلية؟".. المزيد هنا

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهي حياة آخر بالرياض.. والداخلية تكشف تفاصيل الجريمة


أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه.. المزيد هنا

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