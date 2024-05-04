عاجل.. أهم 10.. أمر ملكي جديد ووفاة الأمير بدر وتنفيذ حكم الشرع ومنع المقيمين من دخول مكة

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عاجل.. منع المقيمين من دخول مكة إلا بعد هذا الإجراء.. بدءا من اليوم



عاجل.. بشرى سارة للمستهلكين بخصوص الدواجن



عاجل.. بعد تقديم دفعة أبريل.. إعلان موعد صرف حساب المواطن لشهر مايو



عاجل.. "المرور" يكشف قيمة مخالفة عدم تجديد الرخصة



عاجل.. أمر ملكي بتعيين 261 عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة



الديوان الملكي: وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود



عاجل.. مواطن يحاول إيذاء نفسه في بث مباشر.. وشرطة الرياض تعلق بعد مباشرة الواقعة



مواطن أراد مواجهة السيل فكاد أن يفقد حياته.. شاهد لحظة هروبه من الغرق



عاجل.. حقيقة صدور تعميم بإغلاق مطارات جدة والمدينة أمام رحلات الزيارة العائلية



عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهي حياة آخر بالرياض.. والداخلية تكشف تفاصيل الجريمة

