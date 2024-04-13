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من الأحد للأربعاء.. الأرصاد يُحذر من تقلبات جوية وأمطار على الرياض و3 مناطق (فيديو)

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عادل القازنلي
أ أ
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توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عادل القازنلي، استمرار التقلبات الجوية مع هطول الأمطار على عدد من المناطق.
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الأرصاد يُحذر من تقلبات جوية وأمطار

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه يحذر من حالة مطرية وتقلبات جوية تبدأ من يوم الأحد وحتى الأربعاء على مناطق الرياض، حائل، القصيم، الشرقية.

أمطار ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والرياض.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وسيول، وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

أمطار رعدية على هذه المناطق

وشددت على عدم السباحة في تجمعات المياه كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

ضرورة اتباع إرشادات السلامة

 وأهابت المديرية العامة بضرورة اتباع إرشادات السلامة، والاتصال بالرقمين "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"998" في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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