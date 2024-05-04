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شقيقان.. العثور على جثة الطالب الثاني الذي جرفته السيول في وادي ترج ببيشة

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الضحايا
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تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم العثور على جثة الطالب فيصل صالح المفقود في سيول وادي ترج جنوب غرب بيشة، وذلك بعد العثور على جثة شقيقه عبد العزيز، أمس الجمعة.اضافة اعلان

غرق الشقيقين:

وكانت السيول جرفت الشقيقين "17 و 18 عاما"، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة على قرية الغفرات التي تسكنها أسرة المتوفين.
وعثرت فرق الدفاع المدني، على الجثة الأولى أمس قرب مزلقان المجمعة، فيما عثر مواطن على الجثة الثانية اليوم، في المهامل التابعة لمركز الصور.
وسادت حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت حسابات ومغردين التعازي داعين للفقيدين بالرحمة ولذويهما بالصبر والسلوان.

غرق نفق بالمدينة المنورة:


وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق غرق أحد الأنفاق في المدينة المنورة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، خلال الساعات القليلة الماضية.
وظهر خلال المقطع، عدد من الأشخاص يحاولون إخراج السيارات بعد أن حاصرتها المياه من كل مكان.
ووثق المقطع، غرق عدد من السيارات داخل النفق بعد أن غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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