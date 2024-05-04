شقيقان.. العثور على جثة الطالب الثاني الذي جرفته السيول في وادي ترج ببيشة

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تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم العثور على جثة الطالب
فيصل صالح المفقود في سيول وادي ترج جنوب غرب بيشة، وذلك بعد العثور على جثة شقيقه
عبد العزيز، أمس الجمعة.
غرق الشقيقين:وكانت السيول جرفت الشقيقين "17 و 18 عاما"، وذلك بعد هطول
الأمطار الغزيرة على قرية الغفرات التي تسكنها أسرة المتوفين.
وعثرت فرق الدفاع المدني، على الجثة الأولى أمس قرب مزلقان المجمعة، فيما عثر مواطن على الجثة الثانية اليوم، في المهامل التابعة لمركز الصور.
وسادت حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت حسابات ومغردين التعازي داعين للفقيدين بالرحمة ولذويهما بالصبر والسلوان.
غرق نفق بالمدينة المنورة:
وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق غرق أحد الأنفاق في المدينة المنورة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، خلال الساعات القليلة الماضية.
وظهر خلال المقطع، عدد من الأشخاص يحاولون إخراج السيارات بعد أن حاصرتها المياه من كل مكان.
ووثق المقطع، غرق عدد من السيارات داخل النفق بعد أن غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.