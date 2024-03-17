عاجل.. إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية في هذا الموعد

يترقب آلاف المعلمين والمعلمات، موعد الإعلان عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم خلال الأيام الماضية.
موعد إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليميةوفي التفاصيل، حددت وزارة التعليم، موعد إعلان أسماء المرشحين لشغل 12 ألفًا و519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ.
وسيتم إعلان أسماء المرشحين يوم الأربعاء 17/09/1445هـ الموافق 27 /03 /2024م، على أن تبدأ إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية يوم الأربعاء 08/10/1445هـ الموافق 17/4/2024م، في مقرات إدارات التعليم التي تم ترشحيهم عليها.
إعلان نتائج الترشيح النهائيبينما ستبدأ مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات وبداية توقيع العقود يوم الأربعاء 22/10/1445هـ الموافق 01/05/ 2024م، بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم.
كما سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسة وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.
وتعتمد المفاضلة النهائية بين المترشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وتتضمن هذه المعايير؛ المعدل التراكمي (20%)، وأقدمية التخرّج (20%)، ودرجة اختبار الرخصة المهنية العام (20%)، ودرجة اختبار الرخصة المهنية التخصص (40%).
التقديم لشغل الوظائف التعليميةوفتحت وزارة التعليم مؤخرًا، باب التقديم لشغل الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ في إدارات التعليم العامة والإدارات التابعة لها وقطاعاتها وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" jadarat.sa.
وسيكون التعاقد على الوظائف التعليمية على رتبة (معلم ممارس) في عدد من التخصصات، بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، وذلك بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة وفقًا لأنظمة وسياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
من جهتها، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه لم يتم بعد تحديد موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التربوي العام).
جاء ذلك ردًا على استفسار لخريجة تحاول التسجيل في الاختبار التربوي لكن لا تستطيع دون معرفة السبب.
وقالت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس": "سيحدد لاحقًا موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التربوي العام) لمن هم على رأس العمل في (المدارس الأهلية) وللخريجين".
اختبارات الرخصة المهنية للمعلمينوتستهدف الاختبارات المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وكذلك الراغبين في التقديم على الوظائف التعليمية في القطاعين العام والخاص في المملكة.
وطبقت الهيئة اختبارات الرخصة المهنية في (3) دورات ابتداءً من عام 2021م حتى 2023م.
وبلغت نسبة المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية الذين حققوا اشتراطات الرخصة المهنية (56%).
ويبلغ عددهم أكثر من 286 ألف معلم ومعلمة، بينما بلغ عدد الذين أصدروا الرخصة أكثر من 154 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية.
وستعقد الدورة الخامسة لهذه الاختبارات بنوعيها (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي) في الربع الرابع من العام 2024م، وستُعلن مواعيد الاختبارات والتسجيل فيها لاحقًا.
خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمينتتمثل خطوات التسجيل لاختبار الرخصة المهنية التربوي العام للمعلمين والمعلمات في الآتي:
الدخول إلى الموقع الرسمي لمركز التقويم والقياس (من هنا)
تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال ملء البيانات المطلوبة.
الدخول إلى أيقونة الخدمات الظاهرة في الشاشة الرئيسة.
الضغط على خيار الحصول على الرخصة المهنية.
أدخل كافة البيانات المطلوبة للحصول على الرخصة المهنية.
رفع كافة المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة.
الضغط على إرسال الطلب.
الرخصة المهنية للوظائف التعليميةتعدُ الرخصة المهنية للمعلمين، التي تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وثيقة تثبت أن حاملها يحقق معايير وضوابط محددة لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومُدة زمنية محددة.
اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليميةويتطلب الحصول على الرخصة المهنية اجتياز اختبارين تم بناؤهما لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، وهما الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، في (38) تخصّصًا.
وتنقسم الاختبارات إلى نوعين، وهما:
أولاً ـ اختبار تربوي عام: ويكون هذا للجميع من دون استثناء.
ثانيًا ـ الاختبار التخصصي: ويتناول مفاهيم التخصص ومكوناته، ويصل عدد التخصصات التي تعتمدها الهيئة اليوم إلى 38 تخصصًا.
ويغطي الاختبار العام المجالات التالية:
المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية
المجال الثاني: المعرفة المهنية
المجال الثالث: الممارسة المهنية
ويندرج تحت هذه المجالات عدد من المعايير الرئيسة هي:
- الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية.
- التطوير المهني المستمر.
- التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع.
- الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية.
- المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه.
- المعرفة بطرق التدريس العامة.
- التخطيط للتدريس وتنفيذه.
- تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم.
الاختبارات التخصصية:
تتباين المجالات في التخصصات وفقًا لها، ويبلغ عدد التخصصات في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (36) تخصصًا.
رسوم الاختباررسوم اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية الاختبار التربوي (العام) 100 ريال، والاختبار (التخصصي) 100 ريال.
مدة سريان اختبار الرخصة المهنية تعد الرخصة المهنية سارية لمدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ إعلان النتيجة.
كما يُعدُّ الترخيص المهني من الممارسات المتبعة عالميًا لضمان وضبط جودة الممارسين في المجالات ذات الأهمية والأولوية مثل مجال التعليم، كما تُعدُّ الرخصة المهنية -أيضًا- مدخلًا للتطوير والتقدم المهني، وممكنًا من ممكناته.
شروط الرخصة المهنية تشمل متطلبات الرخصة المهنية الحصول على المؤهل المناسب، واستيفاء سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك توفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي) وتحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى كما هو مبين في وثيقة ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية.
ويمكن لجميع المتقدمين والمتقدمات الاستفادة من قنوات الهيئة الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني على موقع الهيئة، وحساب العناية بالمستفيدين على منصة إكس "X" Eteccare، وذلك للحصول على الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.