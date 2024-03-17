عاجل.. إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية في هذا الموعد

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يترقب آلاف المعلمين والمعلمات، موعد الإعلان عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم خلال الأيام الماضية.



موعد إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية



إعلان نتائج الترشيح النهائي



التقديم لشغل الوظائف التعليمية



وفي التفاصيل، حددت وزارة التعليم، موعد إعلان أسماء المرشحين لشغل 12 ألفًا و519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ.وسيتم إعلان أسماء المرشحين يوم الأربعاء 17/09/1445هـ الموافق 27 /03 /2024م، على أن تبدأ إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية يوم الأربعاء 08/10/1445هـ الموافق 17/4/2024م، في مقرات إدارات التعليم التي تم ترشحيهم عليها.بينما ستبدأ مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات وبداية توقيع العقود يوم الأربعاء 22/10/1445هـ الموافق 01/05/ 2024م، بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم.كما سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسة وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.وتعتمد المفاضلة النهائية بين المترشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وتتضمن هذه المعايير؛ المعدل التراكمي (20%)، وأقدمية التخرّج (20%)، ودرجة اختبار الرخصة المهنية العام (20%)، ودرجة اختبار الرخصة المهنية التخصص (40%).وفتحت وزارة التعليم مؤخرًا، باب التقديم لشغل الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ في إدارات التعليم العامة والإدارات التابعة لها وقطاعاتها وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" jadarat.sa.وسيكون التعاقد على الوظائف التعليمية على رتبة (معلم ممارس) في عدد من التخصصات، بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، وذلك بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة وفقًا لأنظمة وسياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.من جهتها، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه لم يتم بعد تحديد موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التربوي العام).

جاء ذلك ردًا على استفسار لخريجة تحاول التسجيل في الاختبار التربوي لكن لا تستطيع دون معرفة السبب.

وقالت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس": "سيحدد لاحقًا موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التربوي العام) لمن هم على رأس العمل في (المدارس الأهلية) وللخريجين".

اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين



خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين



الرخصة المهنية للوظائف التعليمية



اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية



رسوم الاختبار



مدة سريان اختبار الرخصة المهنية



شروط الرخصة المهنية

