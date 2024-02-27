التعليم تعلن عن فتح التقديم على 12519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد

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أعلنت وزارة التعليم عن فتح التقديم على (12519) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ، وذلك في إدارات التعليم العامة والإدارات التابعة لها وقطاعاتها وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" "اضغط هنا".



التعاقد على الوظائف التعليمية



تحديد مواعيد التقديم على الوظائف



آلية اعتماد المفاضلة النهائية



التعليم تعلن فتح التقديم على 12519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد اللائحي المكاني في إدارات التعليم العامة والإدارات التابعة لها وقطاعاتها.https://t.co/MozXnls0mq pic.twitter.com/98ayvYyX7Y — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) February 27, 2024