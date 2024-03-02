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غدا.. وزارة التعليم تطبق نظام البصمة في جميع الإدارات بالمملكة

البصمة لحضور الموظفين
نظام البصمة في إدارات التعليم
أ أ
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تبدأ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، اعتبارًا من يوم غد الأحد 1445/8/22هـ تطبيق نظام البصمة أو تطبيق "حضوري" الإلكتروني لإثبات حضور وانصراف الموظفين والموظفات في الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم التابعة لها.اضافة اعلان

نظام البصمة وتطبيق حضوري

ويقضي تعميم الوزارة، بتطبيق نظام "حضوري"، وهو تطبيق إلكتروني يستخدم أحدث التقنيات كإنترنت الأشياء والسمات الحيوية لضبط ساعات عمل الموظفين، على أن يتم إيقاف العمل بأي وسائل أخرى لإثبات الحضور والانصراف؛ لكافة الموظفين دون استثناء في الإدارة العامة.

وعند تسجيل الدخول للتطبيق للمرة الأولى يُطلب من المستخدم تسجيل السمات الحيوية كبصمة الوجه وبصمة الصوت وبصمة الإصبع.

آلية وتفاصيل طلب الإذن

ويتيح التطبيق إمكانية إنشاء طلب استئذان جديد، إضافة إلى متابعة الطلبات السابقة. عند النقر عليها تظهر في البداية شاشة فارغة في حال لم يسبق للموظف طلب استئذان.
وفي حال وجود طلبات مسبقة تظهر جميع الاستئذانات التي تم طلبها مسبقًا وحالتها في القبول والرفض و"تحت الإجراء".
وفي حال لم يرتبط الحساب المسجل في التطبيق بموقع فعال أو وجود الموظف خارج نطاق الموقع الجغرافي لعمله الفعلي تظهر رسالة "لست في الموقع الصحيح للتحضير".

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