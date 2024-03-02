عاجل.. للطلاب والمعلمين.. موعد بداية إجازة عيد الفطر المبارك

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يتساءل الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور عن تفاصيل الإجازات خلال الفترة القادمة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وإجازات عيد الفطر المبارك.



بداية إجازة عيد الفطر المبارك



تواريخ مهمة للطلاب والمعلمين



التقويم الدراسي



أنهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثالث من العام 1445هـ، يوم غد الأحد، بمشيئة الله.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر وفقا لتقويم وزارة التعليم بمشيئة الله، بنهاية دوام يوم الخميس 18 رمضان 1444هـ، لتبدأ الإجازة رسمياً من الجمعة 19 رمضان وتستمر حتى الأحد 5 شوال 1445هـ.-بداية الفصل الدراسي الثالث:الأحد 20 شعبان 1444هـ.- إجازة عيد الفطر المباركمن يوم الجمعة 1445/9/19هـإلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.- إجازة نهاية أسبوع مطولةيوم الخميس 144/10/23هـ.- إجازة نهاية العام الدراسيمن يوم الثلاثاء 1445/12/5هـإلى يوم السبت 1446/2/13هـ.ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.هذا و

انطلاق الفصل الدراسي الثالث



موعد بداية ونهاية الفصل الدراسي الثالث



يأتي ذلك بعد تمتّع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية بإجازتي يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي الثاني، التي استمرت لمدة 10 أيام، ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية.ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثالث في 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.





تفاصيل الدراسة في رمضان

إجازة نهاية أسبوع مطولة



إجازة نهاية العام الدراسي



الاستثمار في المعلمين



التعليم المبكر



ويدرس الطلاب والطالبات 14 يومًا فقط خلال رمضان المبارك، بخلاف أيام الإجازات الأسبوعية المعتادة، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الجمعة 1445/9/19هـ، وتستمر إلى الأحد 1445/10/5هـ.ويتضمن الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الخميس 144/10/23هـ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.يشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.وكان وزير التعليم، يوسف البنيان، قد أكد أهمية الاستثمار في المعلمين للوصول إلى أعلى مستوى بالمهارات والقيم.وأضاف في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية في الرياض قبل أيام: "من المهم بالنسبة لنا أن نتحسن في تلك المهارات الأساسية لأطفالنا اليوم وفي المستقبل".وتابع: "لابد من أن نستثمر أكثر في معلمينا، وهذا هو مهم جدًا بالنسبة لنا لنصل إلى المستوى المناسب من المهارات".وقال وزير التعليم : "لدينا برامج واضحة بدأت قبل بضع سنوات، ووصلنا إلى وضع أفضل في التعليم المبكر. في 2016 وصلنا إلى نسبة 19 بالمئة، وصلت إلى الآن 34 بالمئة، ونسعى للوصول إلى 90 بالمئة في عام 2030، لأن التحسن في التعليم المبكر في حد ذاته يحسن من تصنيفنا عالميًا".