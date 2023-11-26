الأحد، 12 جمادى الأولى 1445 ، 26 نوفمبر 2023

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بدءًا من اليوم.. تطبيق التوقيت الشتوي بمدارس هذه المناطق

العودة للمدارس 7
من الاصطفاف الصباحي بأحد مدارس المملكة
أ أ
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اعتبارًا من اليوم الأحد، بدأت إدارات التعليم في العديد من محافظات ومناطق المملكة، العمل بالدوام الشتوي، في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ورياض الأطفال التابعة لها.
وتزامن القرار مع بدء الفصل الدراسي الثاني، فيما تختلف مواقيت الاصطفاف في الطابور الصباحي وبدء موعد الحصة الأولى، تبعًا لما تقرره كل إدارة تعليمية.
ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.
وفيما يلي مواعيد الاصطفاف في الطابور الصباحي، والحصة الأولى بالمدارس التي بدأت تطبيق الدوام الشتوي:

تعليم جدة:

بداية الاصطفاف الصباحي: 7:15 صباحًا
بداية الحصة الأولى: 7:30 صباحًا 



تعليم الشرقية:

بداية الاصطفاف الصباحي: 7:15 صباحًا
بداية الحصة الأولى: 7:30 


تعليم تبوك:

بداية الاصطفاف الصباحي: 7:45 صباحًا
بداية الحصة الأولى: 8 صباحًا 



تعليم حائل:

بداية الاصطفاف الصباحي (للبنات): 7:30 صباحًا
بداية الاصطفاف الصباحي (للبنين): 7:45 صباحًا
بداية الحصة الأولى (للبنات): 7:45 صباحًا 
بداية الحصة الأولى (للبنين): 8 صباحًا 


تعليم صبيا:

بداية الاصطفاف الصباحي: 7:15 صباحًا
بداية الحصة الأولى: 7:30 صباحًا 


تعليم العلا:

بداية الاصطفاف الصباحي: 7:45 صباحًا
بداية الحصة الأولى: 8 صباحا 


تعليم الزلفي:

بداية الاصطفاف الصباحي: 7:15 صباحًا
يداية الحصة الأولى: 7:30 صباحًا 


تعليم الغاط:

بداية الاصطفاف الصباحي: 7:15 صباحًا
يداية الحصة الأولى: 7:30 صباحًا 



الاصطفاف الصباحي خلال شهر رمضان 

ويلغى الاصطفاف الصباحي في معظم الأحيان خلال شهر رمضان المبارك لتخفيف التعب والإرهاق عن الطلاب والمعلمين.
وتبدأ الحصة الأولى عند تمام الساعة 9:00 صباحًا، وفي مدارس أخرى في تمام الساعة 10:00 صباحًا. 
وشهر رمضان سيبدأ على الأرجح في 11 من شهر مارس، وينتهي في 9 من شهر إبريل.
وتتراوح عدد ساعات الدوام ما بين 3 ساعات ونصف لمرحلة رياض الأطفال و4 ساعات لطلاب المرحلة المتوسطة و4 ساعات ونصف لطلاب المرحلة الثانوية.

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