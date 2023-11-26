بدءًا من اليوم.. تطبيق التوقيت الشتوي بمدارس هذه المناطق

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اعتبارًا من اليوم الأحد، بدأت إدارات التعليم في العديد من محافظات ومناطق المملكة، العمل بالدوام الشتوي، في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ورياض الأطفال التابعة لها.

وتزامن القرار مع بدء الفصل الدراسي الثاني، فيما تختلف مواقيت الاصطفاف في الطابور الصباحي وبدء موعد الحصة الأولى، تبعًا لما تقرره كل إدارة تعليمية.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

وفيما يلي مواعيد الاصطفاف في الطابور الصباحي، والحصة الأولى بالمدارس التي بدأت تطبيق الدوام الشتوي:





تعليم جدة:







اعتباراً من يوم غدٍ الأحد الموافق 1445/5/12هـ ..

اعتماد تطبيق توقيت الدوام الشتوي في جميع المدارس التابعة لـإدارةpic.twitter.com/oxA3lU4Ec9 إعلان |اعتباراً من يوم غدٍ الأحد الموافق 1445/5/12هـ ..اعتماد تطبيق توقيت الدوام الشتوي في جميع المدارس التابعة لـإدارة #تعليم_جده November 25, 2023

بداية الاصطفاف الصباحي: 7:15 صباحًابداية الحصة الأولى: 7:30 صباحًا







تعليم الشرقية:



يعلن تعليم الشرقية عن توقيت الدوام الشتوي مع بداية الفصل الدراسي الثاني لجميع مدارس التعليم العام بالمنطقة . pic.twitter.com/IEachFURDE November 23, 2023

بداية الاصطفاف الصباحي: 7:15 صباحًابداية الحصة الأولى: 7:30





تعليم تبوك:



بداية الاصطفاف الصباحي: 7:45 صباحًابداية الحصة الأولى: 8 صباحًا







تعليم حائل:



بداية الاصطفاف الصباحي (للبنات): 7:30 صباحًابداية الاصطفاف الصباحي (للبنين): 7:45 صباحًابداية الحصة الأولى (للبنات): 7:45 صباحًابداية الحصة الأولى (للبنين): 8 صباحًا





تعليم صبيا:



بداية الاصطفاف الصباحي: 7:15 صباحًابداية الحصة الأولى: 7:30 صباحًا





تعليم العلا:



pic.twitter.com/J1HsPh9835 يعلن #تعليم_العلا عن تطبيق الدوام الشتوي لجميع المدارس بداية من يوم الأحد الموافق 12 / 5 / 1445هـ - 26 / 11 / 2023م، حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 7:45هـ، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 8 صباحًا. @moe_gov_sa November 20, 2023

بداية الاصطفاف الصباحي: 7:45 صباحًابداية الحصة الأولى: 8 صباحا





تعليم الزلفي:





بداية من الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 1445/5/12هـ

إذ سيكون الاصطفاف الصباحي الساعة 7:15

وبداية الحصة الأولى عند الساعة 7:30 اعتمد مدير #تعليم_الزلفي تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المحافظةبداية من الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 1445/5/12هـإذ سيكون الاصطفاف الصباحي الساعة 7:15وبداية الحصة الأولى عند الساعة 7:30 pic.twitter.com/gjBZyzZ7fI November 16, 2023

بداية الاصطفاف الصباحي: 7:15 صباحًايداية الحصة الأولى: 7:30 صباحًا





تعليم الغاط:



بداية الاصطفاف الصباحي: 7:15 صباحًايداية الحصة الأولى: 7:30 صباحًا







الاصطفاف الصباحي خلال شهر رمضان



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ويلغى الاصطفاف الصباحي في معظم الأحيان خلال شهر رمضان المبارك لتخفيف التعب والإرهاق عن الطلاب والمعلمين.وتبدأ الحصة الأولى عند تمام الساعة 9:00 صباحًا، وفي مدارس أخرى في تمام الساعة 10:00 صباحًا.وشهر رمضان سيبدأ على الأرجح في 11 من شهر مارس، وينتهي في 9 من شهر إبريل.وتتراوح عدد ساعات الدوام ما بين 3 ساعات ونصف لمرحلة رياض الأطفال و4 ساعات لطلاب المرحلة المتوسطة و4 ساعات ونصف لطلاب المرحلة الثانوية.