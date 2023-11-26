بدءًا من اليوم.. تطبيق التوقيت الشتوي بمدارس هذه المناطق

اعتبارًا من اليوم الأحد، بدأت إدارات التعليم في العديد من محافظات ومناطق المملكة، العمل بالدوام الشتوي، في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ورياض الأطفال التابعة لها.
وتزامن القرار مع بدء الفصل الدراسي الثاني، فيما تختلف مواقيت الاصطفاف في الطابور الصباحي وبدء موعد الحصة الأولى، تبعًا لما تقرره كل إدارة تعليمية.
ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.
وفيما يلي مواعيد الاصطفاف في الطابور الصباحي، والحصة الأولى بالمدارس التي بدأت تطبيق الدوام الشتوي:
تعليم جدة:بداية الاصطفاف الصباحي: 7:15 صباحًا
بداية الحصة الأولى: 7:30 صباحًا
إعلان |— إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) November 25, 2023
اعتباراً من يوم غدٍ الأحد الموافق 1445/5/12هـ ..
اعتماد تطبيق توقيت الدوام الشتوي في جميع المدارس التابعة لـإدارة#تعليم_جده . pic.twitter.com/oxA3lU4Ec9
تعليم الشرقية:بداية الاصطفاف الصباحي: 7:15 صباحًا
بداية الحصة الأولى: 7:30
يعلن تعليم الشرقية عن توقيت الدوام الشتوي مع بداية الفصل الدراسي الثاني لجميع مدارس التعليم العام بالمنطقة . pic.twitter.com/IEachFURDE— إدارة تعليم الشرقية (@MOE_EPR) November 23, 2023
تعليم تبوك:بداية الاصطفاف الصباحي: 7:45 صباحًا
بداية الحصة الأولى: 8 صباحًا
مع بداية #الفصل_الدراسي_الثاني— إدارة تعليم تبوك (@moe_tbk) November 23, 2023
الأحد الموافق 12-5-1445
يبدأ #الدوام_الشتوي في جميع مدارس #تعليم_تبوك كالتالي:
- الاصطفاف الصباحي :
7.45 صباحاً
- بداية الحصة الأولى :
8.00 صباحاً pic.twitter.com/YeJEtOV2w5
تعليم حائل:بداية الاصطفاف الصباحي (للبنات): 7:30 صباحًا
بداية الاصطفاف الصباحي (للبنين): 7:45 صباحًا
بداية الحصة الأولى (للبنات): 7:45 صباحًا
بداية الحصة الأولى (للبنين): 8 صباحًا
مواعيد بداية الاصطفاف الصباحي بـ #تعليم_حائل pic.twitter.com/IMLVTBuysx— إدارة تعليم حائل (@MOE_HHL) November 23, 2023
تعليم صبيا:بداية الاصطفاف الصباحي: 7:15 صباحًا
بداية الحصة الأولى: 7:30 صباحًا
تعلن إدارة #تعليم_صبيا عن توقيت الدوام الشتوي مع بداية الفصل الدراسي الثاني لجميع المدارس الحكومية والأهلية. pic.twitter.com/8SABNeXJZQ— إدارة تعليم صبيا (@MOE_SBI) November 24, 2023
تعليم العلا:بداية الاصطفاف الصباحي: 7:45 صباحًا
بداية الحصة الأولى: 8 صباحا
يعلن #تعليم_العلا عن تطبيق الدوام الشتوي لجميع المدارس بداية من يوم الأحد الموافق 12 / 5 / 1445هـ - 26 / 11 / 2023م، حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 7:45هـ، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 8 صباحًا.@moe_gov_sa pic.twitter.com/J1HsPh9835— إدارة تعليم العلا (@MOE_UAL) November 20, 2023
تعليم الزلفي:بداية الاصطفاف الصباحي: 7:15 صباحًا
يداية الحصة الأولى: 7:30 صباحًا
اعتمد مدير #تعليم_الزلفي تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المحافظة— إدارة تعليم الزلفي (@MOE_ZLF) November 16, 2023
بداية من الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 1445/5/12هـ
إذ سيكون الاصطفاف الصباحي الساعة 7:15
وبداية الحصة الأولى عند الساعة 7:30 pic.twitter.com/gjBZyzZ7fI
تعليم الغاط:بداية الاصطفاف الصباحي: 7:15 صباحًا
يداية الحصة الأولى: 7:30 صباحًا
#تعليم_الغاط يعلن عن تطبيق #الدوام_الشتوي لعموم المدارس بالمحافظة اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 1445/5/12 هـ الموافق 2023/11/26 م .— إدارة تعليم الغاط (@moe_GHT) November 16, 2023
🔸الاصطفاف الصباحي : 7.15 ص
🔸الحصة الأولى : 7.30 ص pic.twitter.com/CDNoYQuoEC
الاصطفاف الصباحي خلال شهر رمضان ويلغى الاصطفاف الصباحي في معظم الأحيان خلال شهر رمضان المبارك لتخفيف التعب والإرهاق عن الطلاب والمعلمين.
وتبدأ الحصة الأولى عند تمام الساعة 9:00 صباحًا، وفي مدارس أخرى في تمام الساعة 10:00 صباحًا.
وشهر رمضان سيبدأ على الأرجح في 11 من شهر مارس، وينتهي في 9 من شهر إبريل.
وتتراوح عدد ساعات الدوام ما بين 3 ساعات ونصف لمرحلة رياض الأطفال و4 ساعات لطلاب المرحلة المتوسطة و4 ساعات ونصف لطلاب المرحلة الثانوية.