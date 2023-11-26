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عاجل.. إيداع 970 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر

سكني
برنامج سكني
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أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الأحد، عن إيداع 970 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر نوفمبر 2023.اضافة اعلان
يأتي ذلك في إطار الجهود لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف تملّك المسكن الملائم، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر نوفمبر بلغ 970 مليون ريال، خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري.

53.9 مليار ريال

وبين أن إجمالي ما أودِع في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى شهر نوفمبر 2023 بلغ نحو 53.9 مليار ريال.
وقال ابن ماضي، إن الصندوق العقاري أتاح الحل التمويلي أقل هامش ربح تمويلي بنسبة تصل إلى 2.59% لمستفيدي منتج البناء الذاتي لفترة محدودة بالشراكة مع 3 بنوك، إضافة إلى مزايا برنامج الدعم السكني المحدّث الذي يُقدم حلولًا ومزايا أكثر لتمّلك السكن الملائم.
وأشار إلى أن من المزايا التمويلية الأخرى رفع نسبة الدفعة الأولى إلى 25% عند توقيع العقد التمويلي، بما يسهم في معالجة تحديات مستفيدي منتج البناء الذاتي وتمكينهم من تغطية التكاليف الأولية لمراحل بناء منازلهم.

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