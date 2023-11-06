عاجل.. أهم 10.. تنبيه مهم قبل إيداع دفعة نوفمبر وبيان "نزاهة" ومكافأة الطلاب

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
قبل صرف دفعة نوفمبر.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بشأن الآيبان البنكي
أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن تغيير الآيبان البنكي للمستفيد، وذلك قبل ثلاثة أيام من إيداع الدفعة 72 – لشهر نوفمبر.. المزيد هنا
الأحد.. المملكة تدعو لقمة إسلامية استثنائية في الرياض لبحث العدوان على
غزة
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن عقد قمة إسلامية استثنائية، يوم الأحد المقبل، في مدينة الرياض.. المزيد هنا
عاجل.. "التعليم" تحدد موعد صرف مكافأة نوفمبر للطلاب وخطوات الاستعلام
حددت وزارة التعليم، موعد صرف مكافأة طلاب المدارس من خلال نظام نور.
ومن المقرر أن يتم صرف المكافأة.. المزيد هنا
نقل المديونية وإعادة جدولة القرض العقاري.. "سكني" يكشف التفاصيل
أتاح برنامج سكني خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة.. المزيد هنا
عاجل.. النيابة: إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض
أعلنت النيابة العامة اليوم الاثنين، إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية للسرقة.. المزيد هنا
عاجل.. تعرف على موعد القبول في التجنيد الموحد لحملة مختلف المؤهلات
كشفت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن فتح باب القبول والتجنيد الموحد في القوات.. المزيد هنا
عاجل.. تعرّف على سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي وطريقة الاعتراض
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة معرفة نتيجة الأهلية للضمان الاجتماعي المطور.. المزيد هنا
عاجل.. تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية بمكة وجدة
أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية بمكة والجموم والكامل وبحرة اليوم الاثنين، بسبب الحالة الجوية.. المزيد هنا
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية.. المزيد هنا
عاجل.. مداهمة مفاجئة لمستودع في جدة وهذا ما تم العثور عليه
أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة , بمشاركة الجهات المعنية عن ضبط مستودع غير مرخص بمنطقة الخمرة.. المزيد هنا