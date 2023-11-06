عاجل.. أهم 10.. تنبيه مهم قبل إيداع دفعة نوفمبر وبيان "نزاهة" ومكافأة الطلاب

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:









قبل صرف دفعة نوفمبر.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بشأن الآيبان البنكي

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الأحد.. المملكة تدعو لقمة إسلامية استثنائية في الرياض لبحث العدوان على غزة

عاجل.. "التعليم" تحدد موعد صرف مكافأة نوفمبر للطلاب وخطوات الاستعلام

نقل المديونية وإعادة جدولة القرض العقاري.. "سكني" يكشف التفاصيل

عاجل.. النيابة: إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض

عاجل.. تعرف على موعد القبول في التجنيد الموحد لحملة مختلف المؤهلات

عاجل.. تعرّف على سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي وطريقة الاعتراض

عاجل.. تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية بمكة وجدة

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية



عاجل.. مداهمة مفاجئة لمستودع في جدة وهذا ما تم العثور عليه