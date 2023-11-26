القصبي: 260 مليار ريال إيرادات التجارة الإلكترونية

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كشف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة تحتل المرتبة الثامنة عالمياً ضمن أفضل اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية. اضافة اعلان





إجمالي الإيرادات المتوقعة 260 مليار ريال



المملكة تعيش تحولًا غير مسبوق



فرص استثمارية كبرى في القطاع الخاص



منطقة لوجستية جديدة في عرعر



مشيراً إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة سيبلغ 260 مليار ريال بحلول 2025، فيما بلغ إجمالي الطلبات التي تم توصيلها خلال العام الماضي 190 مليون طلب.وأكد القصبي، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية «التوجهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية» في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، أن التحول الذي تعيشه المملكة يعد تحولاً غير مسبوق.وقال: «سيسطر التاريخ أن التحول الذي تعيش فيه السعودية نوعاً وكيفية وأثراً غير مسبوق، والشكر لقيادة هذا البلد، وللأمير الملهم الشاب المحبوب الأمير محمد بن سلمان.وقال: اليوم كل شاب وشابة ومواطن ومواطنة فخور بهذه الرؤية التي حولت المملكة، والقادم أفضل، كما أنه توجد فرص استثمارية كبرى للقطاع الخاص.وأضاف، ستكون هناك منطقة لوجستية جديدة متاحة في منفذ جديدة عرعر، ستخدم المصدّرين السعوديين والعراقيين، وأهلنا في بلدينا الشقيقين».