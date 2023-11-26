القصبي: 260 مليار ريال إيرادات التجارة الإلكترونية

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كشف وزير
التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة تحتل المرتبة الثامنة عالمياً ضمن أفضل
اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية.
إجمالي الإيرادات
المتوقعة 260 مليار ريالمشيراً إلى أن
إجمالي الإيرادات المتوقعة سيبلغ 260 مليار ريال بحلول 2025، فيما بلغ إجمالي
الطلبات التي تم توصيلها خلال العام الماضي 190 مليون طلب.
المملكة تعيش
تحولًا غير مسبوقوأكد القصبي،
خلال مشاركته في الجلسة الوزارية «التوجهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود
الشمالية» في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، أن التحول الذي تعيشه المملكة يعد
تحولاً غير مسبوق.
وقال: «سيسطر التاريخ أن التحول الذي تعيش فيه السعودية نوعاً وكيفية وأثراً غير مسبوق، والشكر لقيادة هذا البلد، وللأمير الملهم الشاب المحبوب الأمير محمد بن سلمان.