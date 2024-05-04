عاجل.. حقيقة صدور تعميم بإغلاق مطارات جدة والمدينة أمام رحلات الزيارة العائلية

شروط دخول الزيارات العائلية: اضافة اعلان



خطوات إصدار وطباعة تقرير مقيم عبر أبشر



ما الخطوات الخاصة بتقديم طلب مقيم؟



خطوات التحقق من تقرير مقيم



خطوات طباعة طلب تقرير مقيم



تفاعل حساب خدمة العملاء التابع للإدارة العامة للجوازات، مع سؤال يقول :" هل صدر تعميم بإغلاق مطارات جدة والمدينة أمام رحلات الزيارة العائلية؟".جاء ذلك تعليقاً على بيان وزارة الداخلية ببدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح، اعتبارًا من اليوم السبت 25/ 10/ 1445 هـ الموافق 04/ 05/ 2024 م.ورد حساب "الجوازات" بأن :" التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة القادم بموجبها ووثيقة السفر لتتمكن من الدخول، وفي حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في قنواتنا الرسمية".وفي وقت سابق، كشفت المديرية العاملة للجوازات، أن خدمة طلب تقرير مقيم متاحة عن طريق بوابة أبشر خدمات.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن الخدمة تمكن أصحاب المنشآت من إصدارهم تقارير إلكترونية عن العاملين لديهم، لكي يتم تقديمها إلى الجهات المعنية عند الطلب.وأكدت أنه يجب توفير المعلومات الأساسية الخاصة بالوافد في التقرير، حيث إنه يعد وثيقة معتمدة ورسمية من الجوازات دون الحاجة إلى توثيق من أقسامها.يمكن التقديم على طلب تقرير مقيم، عن طريق منصة أبشر من خلال عدة خطوات، أبرزها الآتي:1 - الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.2 – الضغط على أيقونة خدمة الخدمات الإلكترونية.3 - الدخول على خدمة خدماتي من خلال القائمة.4 - الضغط على خدمة الجوازات.5 - اختيار خدمة تقديم طلب تقرير.كما يمكن التحقق من طلب تقرير مقيم عن طريق اتباع عدة خطوات من أهمها الآتي:1 - الدخول على تطبيق مقيم من خلال الرابط الخاص به.2 - اختيار خدمة التحقق من تقرير مقيم، من الصفحة الرئيسة الظاهرة على شاشتك.3 - الانتقال إلى صفحة إدخال المعلومات الخاصة.4 - إدخال كل من رقم الإقامة، رقم التحقيق المرجعي، في الخانة المخصصة بهم.5 - النقر على خيار تحقيق.وبعد الانتهاء من خطوات التقديم والتحقق من طلب تقرير مقيم تبقى توضيح طباعته، من خلال منصة أبشر، عن طريق عدة خطوات منها:1 - زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بها.2 - تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية الوطنية ورقم جواز السفر في الخانة المخصصة بهم.3 - الانتقال إلى صفحة الخدمات الإلكترونية.4 – الضغط على أيقونة خدماتي.5 - الضغط على خدمة الجوازات السعودية.6 - الضغط على طلب تقرير مقيم أبشر.7 - الضغط على طباعة، سوف تتم طباعة التقرير في الحال.