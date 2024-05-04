عاجل.. بشرى سارة للمستهلكين بخصوص الدواجن

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يعد قطاع الدواجن في المملكة أحد أكبر وأسرع قطاعات الدواجن نموًا في المنطقة، نتيجة للدعم الحكومي المتنامي لهذا القطاع، والذي تقوده وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منح القروض والتسهيلات لمشاريع الدواجن، ورفع نسبة الاستثمار في هذا القطاع بالتعاون مع القطاع الخاص.

وكان آخر هذه المشاريع تدشين الخطة التوسعية لقطاع الدواجن بضخ (17) مليار ريال حتى عام 2025م، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى (80)% بحلول العام ذاته، تحقيقًا لمستهدفات الأمن الغذائي ضمن أهداف رؤية السعودية 2030.



معرض الشرق الأوسط للدواجن



استعراض أكثر من 800 منتج



وتستضيف العاصمة الرياض فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن في نسخته الثالثة والذي سيقام برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من (5-7 ذي القعدة 1445 هـ)، الموافق (13 - 15 مايو 2024 م) بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار " الهندسة القيمية".ويستقطب المعرض، الذي يُعد أكبر وأضخم معرض متخصص في صناعة الدواجن، أكثر من (300) شركة من (40) دولة حول العالم، ويشارك فيه نخبة من الشركات العالمية والخبراء في قطاع الدواجن والأعلاف وصحة وتغذية الحيوان؛ بهدف تعزيز استخدام التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات والممارسات في صناعة الدواجن والصناعات المرتبطة بها؛ لتطوير صناعة الدواجن، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع وزيادة الناتج المحلي؛ تحقيقاً للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.وتستعد الجهات المشاركة في المعرض، من الهيئات والمؤسسات الحكومية والجمعيات، والشركات والمنظمات غير الربحية العاملة في قطاع الثروة الحيوانية، لاستعراض أكثر من (800) منتج يدخل في سلاسل الإمداد لصناعة الدواجن، وتعزيز التبادل التجاري والعلمي، وبناء شبكات الأعمال في أكبر أسواق الدواجن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يقدم المعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال تربية وإنتاج الدواجن والصحة الحيوانية وصناعة الأعلاف.ويعد المعرض الحدث الأبرز في المملكة والمتخصص بصناعة الدواجن، حيث تبلغ نسبة المشاركة الدولية في هذه النسخة (75%)، كما بلغت نسبة نمو عدد العارضين (45) % عن النسخة السابقة، كما يغطي المعرض مساحة (15 ألف م2) تشمل معرض الشرق الأوسط للدواجن، ومعرض الشرق الأوسط للأعلاف والمطاحن، ومعرض الشرق الأوسط لصحة وتغذية الحيوان، ويستمر لمدة ثلاثة أيام تجمع خبراء تربية الدواجن محليًا ودوليًا في منصة أعمال واحدة، ويصاحب المعرض ندوة المعرفة في عالم الدواجن بنسختها الثانية بمشاركة خبراء من كبرى الشركات العالمية، بمحاضرات علمية تسلط الضوء على المستجدات والحلول الفعالة التي تسهم في نمو واستدامة صناعة الدواجن.