مواطن أراد مواجهة السيل فكاد أن يفقد حياته.. شاهد لحظة هروبه من الغرق

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمواطن وثق استقباله السيل في أحد الأودية باستهتار، ما أدى إلى تعرضه للخطر والغرق.



نجاة مواطن من الغرق في سيل:



فتح بوابات سد بيش



توقعات حالة الطقس



ويظهر في الفيديو صوت مواطن وهو يوثق استقبال السيل في أحد الأودية بينما وقف على كومة رميلة عالية في وسط الوادي وقال: "الحين ننتظر لسان السيل عند كومة الرمال.. هلا هلا .. يا مرحبا .. اسمع .. ابلش".وفي اللقطات التالية من الفيديو، سارع المواطن بالابتعاد من أمام مجرى السيل قبل أن يحتجز وسط مياهه المتدفقة،وردد: " الله يستر .. اللهم لك الحمد .. أعوذ بالله.. ترا تهاونت في البداية.. لا إله إلا الله".وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيدي وثق لقطات لفتح بوابات سد بيشة ومشاهد نادرة لتدفق مياه السيول .وأظهر المقطع المتداول، لقطات نادرة لتدفق مياه السيول بعد فتح بوابات سد وادي بيش في منقطة جازان، بعد الحالة المطرية على المنطقة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير قد تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.