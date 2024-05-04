السبت، 25 شوال 1445 ، 04 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مواطن أراد مواجهة السيل فكاد أن يفقد حياته.. شاهد لحظة هروبه من الغرق

ا
السيل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمواطن وثق استقباله السيل في أحد الأودية باستهتار، ما أدى إلى تعرضه للخطر والغرق.

نجاة مواطن من الغرق في سيل:اضافة اعلان

ويظهر في الفيديو صوت مواطن وهو يوثق استقبال السيل في أحد الأودية بينما وقف على كومة رميلة عالية في وسط الوادي وقال: "الحين ننتظر لسان السيل عند كومة الرمال.. هلا هلا .. يا مرحبا .. اسمع .. ابلش".
وفي اللقطات التالية من الفيديو، سارع المواطن بالابتعاد من أمام مجرى السيل قبل أن يحتجز وسط مياهه المتدفقة،وردد: " الله يستر .. اللهم لك الحمد .. أعوذ بالله.. ترا تهاونت في البداية.. لا إله إلا الله".

فتح بوابات سد بيش


وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيدي وثق لقطات لفتح بوابات سد بيشة ومشاهد نادرة لتدفق مياه السيول .
وأظهر المقطع المتداول، لقطات نادرة لتدفق مياه السيول بعد فتح بوابات سد وادي بيش في منقطة جازان، بعد الحالة المطرية على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير قد تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

اقرأ أيضا

تقتلع النخيل.. فيديو متداول لقوة السيول بمكة

هنود حاولوا الإمساك بـ"نمر".. شاهد ماذا حدث؟ (فيديو)

شاهد.. أمطار غزيرة على رفحاء والقصيم

شاهد.. تساقط كثيف للبرد على حي العزيزية في المدينة المنورة

"يصيب به من يشاء".. أندر ما يكون لكتل برد بحجم الأحجار تتساقط على الصين

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 8:43 م الخميس، 02 مايو 2024

مقطع فيديو يوثق احتجاز الإبل في سيول جارفة بمكة

أمطار رفحاء 8:03 م الثلاثاء، 30 أبريل 2024

شاهد.. أمطار غزيرة على رفحاء والقصيم

ا 11:22 م الإثنين، 29 أبريل 2024

"يصيب به من يشاء".. أندر ما يكون لكتل برد بحجم الأحجار تتساقط على الصين

ا 6:01 م الإثنين، 29 أبريل 2024

هدية غير متوقعة لسائق الشيول منقذ الشبان من سيل وادي الجعبة