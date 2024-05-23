ضبط مهربي ومروجي مواد مخدرة بعدة مناطق.. تفاصيل

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قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص .



قطاع ظهران الجنوب:



منطقة جازان:



التعاون مع الأمن:

