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عاجل.. "المرور" يكشف قيمة مخالفة عدم تجديد الرخصة

المرور - تجاوز السرعات المحددة على الطريق
أرشيفية
أ أ
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تفاعل حساب الإدارة العامة للمرور، مع سؤال أحد الأشخاص يسأل كم قيمة مخالفة عدم تجديد الرخصة.

100 ريال غرامة عدم تجديد الرخصة:اضافة اعلان

وأوضح حساب "المرور" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنه :" تفرض غرامة تأخير بمبلغ (١٠٠) ريال عن كل سنة أو جزء منها بعد انقضاء مدة (٦٠) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة".
وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للمرور تحذيرًا مهمًا من خطورة ترك الطفل وحيدًا داخل المركبة.
وشددت على حسابها في منصة إكس، أن ترك الطفل وحيدًا داخل المركبة حتى لو لبضع دقائق يهدد حياته بالخطر.

ماذا يحدث للطفل داخل السيارة؟

وأشارت إلى أن ترك الطفل داخل السيارة لمدة 10 دقائق فقط، مع ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة 20 درجة، كافيًا ليؤدي إلى الموت، خصوصًا حينما يتعلق الأمر بالأطفال.

وفاة عشرات الأطفال في الولايات المتحدة سنويًا

وتؤدي حوادث ترك الأطفال داخل السيارات إلى وفاة 37 طفلًا في المتوسط كل عام بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومنذ عام 1994 توفي 804 أطفال بسبب الأمراض المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة داخل السيارات، وتوفي 42 طفلاً خلال العام 2017 فقط في الولايات المتحدة.
ورغم ارتباط تلك النتائج بالدول الأجنبية، لقيت طفلة ذات خمسة أعوام مصرعها اختناقا بعد أن نسيها عمها داخل سيارته وذهب إلى عمله في منطقة جازان.

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