10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تنظيم لإعادة إصدار شهادة الثانوية ومشاريع سكنية جديدة بضاحية الفرسان

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:
إضافة 7 مسارات جديدة.. بدء المرحلة الرابعة من خدمة "حافلات الرياض"
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء المرحلة الرابعة من خدمة "حافلات الرياض" وذلك ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، اليوم الخميس.
منها مكة والباحة.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وجريان سيول على 4 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
تفاصيل المعالجة المستدامة لأعداد قرود البابون في عسير
قدم فريق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بمنطقة عسير، ورقة تقنية تضمنت تقييمًا شاملاً للأضرار التي تسببها قرود البابون، واستعرض المعالجات المستدامة للتعامل مع هذه القضية.
"العدل": صرف 14 مليون ريال للمستفيدين من صندوق النفقة
أعلن صندوق النفقة التابع لوزارة العدل، عن صرف أكثر من 14 مليون ريال كنفقات إلى نحو 14 ألف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة، خلال الربع الأول من العام الهجري 1445 هـ.
أعلاها 1500ريال.. تعرف على تفاصيل أسعار الأغنام في سوق جدة
تباينت أسعار المواشي في سوق الأغنام بمدينة جدة، بعد أن شهد السوق إقبالاً شرائيًا عاليًا، مع استقرار قيمة المواشي من الأغنام، وبلغ أقصاها نوع الحري الكبير بسعر 1500 ريال.
وفقا للائحة تقويم الطالب.. تنظيم لإعادة إصدار شهادة إتمام الثانوية
أعلن مدير إدارة الاختبارات والقبول في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء محمد الدوسري، عن تفاصيل تنظيم صدر في لائحة تقويم الطالب الجديدة، ودليل أنظمة وإجراءات الاختبارات.
بشرى سارة.. إطلاق 3 مشاريع جديدة في ضاحية الفرسان بـ1400 وحدة سكنية (فيديو)
أعلنت الوطنية للإسكان NHC عن إطلاق 3 مشاريع جديدة خلال شهر أكتوبر من العام الحالي، وذلك في أكبر الضواحي السكنية بالمملكة ضاحية الفرسان، شمال شرق الرياض.
هل يمكن تناول تطعيم الأنفلونزا الموسمية مع ارتفاع درجة الحرارة؟
أكدت وزارة الصحة على أنه يُفضّل تأجيل موعد التطعيم ـ بشكل عام ـ لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو وعكة صحية حادة لحين استقرار الحالة.
ذعر في فرنسا .. إخلاء 6 مطارات بعد تهديد بوجود قنابل
أعلنت 6 مطارات في مختلف أنحاء فرنسا، عن إجراءات فورية بالإخلاء، بعد تلقيها عبر البريد الإلكتروني "تهديدات باعتداءات".
"الصلاة لوقتها".. جماهير يتركون المباراة لتأدية الفريضة في دولة أفريقية
وثق مقطع فيديو عددا من المسلمين وهم يؤدون الصلاة في كوت ديفوار "ساحل العاج".
الذكاء الاصطناعي يكتشف مرض السكري في 10 ثوانٍ فقط!
توصلت دراسة طبية جديدة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه اكتشاف مرض السكري من النوع الثاني بمجرد الاستماع إلى المريض وهو يتحدث لمدة من 6 إلى 10 ثوانٍ.