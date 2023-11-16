الخميس، 02 جمادى الأولى 1445 ، 16 نوفمبر 2023

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عاجل.. الإعلان ظهر اليوم.. كيف تستعلم عن نتائج الفصل الدراسي عبر نظام نور؟

اختبارات 11
جانب من الاختبارات
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من المقرر أن تعلن مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، ظهر اليوم الخميس، نتائج الفصل الدراسي الأول لنحو 6 ملايين طالب وطالبة، عبر منصة "نور".اضافة اعلان
واستمرت الاختبارات لمدة خمسة أيام، وشملت جميع المراحل الدراسية بدءًا من (الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي).

نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 

وشددت وزارة التعليم، على أهمية رصد درجات اختبار المواد التحريرية وتدقيقها في نظام "نور" الإلكتروني أولاً بأول، وإغلاق الدرجات واعتمادها في النظام قبل نهاية دوام اليوم الخميس.

رابط الاستعلام عن النتائج 

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر نظام نور:
- الدخول إلى رابط نظام نور.
- تسجيل الدخول باستخدام عنوان البريد الإلكتروني.
- كتابة رقم الهوية الذي يوجد في البطاقة الوطنية.
- سيظهر للمتعلم كود تحقق يكون بإدخاله في المكان الصحيح.
- النقر على أيقونة التالي الموجودة في الأسفل.
- تظهر أمامك نافذة جديدة بها جميع التفاصيل بشأن درجات طالب.
- يمكنك طباعة درجات الاختبارات.
وكانت وزارة التعليم أعلنت الثلاثاء الماضي تعليق الدراسة وتأجيل الاختبار النهائي أمس الأربعاء في مناطق جدة ومكة بسبب الحالة المطرية.
وأضافت الوزارة أنه سيتم تأجيل الاختبار المقرر أمس الأربعاء إلى اليوم الخميس، ما لم يصدر الدفاع المدني تحذيراته من غزارة الأمطار مجددًا، والتي قد تهدد تنقلات الطلبة إلى مدارسهم.

موعد نهاية الفصل الدراسي الأول

ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

التقويم الدراسي للعام 1445ھ

ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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