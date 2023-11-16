بشرى عاجلة لعملاء العمل الحر المتعثرين في السداد

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كشف بنك التنمية الاجتماعية عن ضوابط واشتراطات صرف الحوافز لعملاء العمل الحر، المُخصص لدعم ممارسي نشاط العمل الحر لتحفيزهم على الاستمرارية في الأنشطة والأعمال الحُرّة. اضافة اعلان

جاء ذلك في سياق مشروع طرحه عبر منصة "استطلاع" لأخذ رأي العموم بشأنه، ويهدف إلى وضع الضوابط الخاصة بتطبيق نظام الحوافز الخاص بدعم ممارسي نشاط العمل الحر.

ويأتي ذلك من خلال تنظيم آلية الاستفادة من هذه الحوافز لعملاء البنك والحاصلين على منتجات وبرامج العمل الحر وذلك وفق ضوابط واشتراطات وسياسات يعتمدها الرئيس التنفيذي بالبنك أو من يُفوّضه.





ضوابط تطبيق الحوافز



ويمنح البنك مبالغ نقدية أو مكافآت عينية لمن يُثبت ويُوثق نشاطه وممارسته للعمل الحُرّ "بمنصة الحوافز" بالبنك، وفقًا للضوابط التالية:حدد البنك الاشتراطات والمعايير الواجب توافرها في المستفيدين، وتصنيف الحوافز وتحديد أنواعها.





تصنيف الحوافز وأنواعها ومجالات تطبيقها



اشتراطات الحوافز ومعايير الاستحقاق



صرف الحوافز للمستحقين في الحالات التالية



تصنف الحوافز وأنواعها وفقًا لنتائج تقييم الأداء للمستفيدين في دليل تعليمات حوافز العمل الحُرّ) وعلى سبيل المثال لا الحصر "حوافز نقدية، مكافآت مالية، حوافز عينية ومعنوية، خدمات وبرامج تحفيزية، أي حوافز أخرى يتم اقتراحها من الإدارة التنفيذية للعمل الحُرّ واعتمادها من الرئيس التنفيذي او من يفوضه ".ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية فإن شروط برنامج حوافز العمل الحر، تتمثل فيما يلي:1- أن يكون لدى العميل تمويل عمل حر قائم.2- التسجيل في برنامج الحوافز.3- مضي سنة على صرف التمويل للعميل وأن يكون منتظمًا في سداد الأقساط المستحقة.4- أن يكون حساب العميل في برنامج الحوافز فعال ونشط.ووفقًا للبنك، فإنه يتم صرف الحافز وفقًا للشريحة التي تم تصنيف المستفيد عليها ضمن مصفوفة الحوافز.وأشار إلى عدم وجود تعارض بين الحوافز وأي حوافز أخرى، أو دعم، أو مزايا استثنائية/ دائمة يمنحها البنك لجميع المستفيدين أو بعضهم.وأتاح البنك صرف الحوافز للمستحقين في حال وجود مستحقات مالية للبنك وهم على سبيل المثال لا الحصر:1- العملاء المتعثرون.2- العملاء المتأخرون بالسداد.3- عملاء لم تستكمل أقساط التأمين.وأوضح البنك، أنه لا تعد الحوافز الواردة في هذه السياسة جزءًا من "أصل التمويل" أو "القروض" والتي يدفعها البنك للمستفيدين "الحاصلين على تمويل" وإنما هي دعم لممارسي الأعمال الحُرّة.