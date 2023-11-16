الخميس، 02 جمادى الأولى 1445 ، 16 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة

هوية-مقيم-الرقمية-٢
خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة
أ أ

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الخميس، خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة.

استعراض الهوية الرقمية لأفراد أسرة المقيماضافة اعلان

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن هذه الخدمة تتيح للمقيم استعراض الهوية الرقمية لأفراد أسرته واستخدامها أو الرجوع لها عند الحاجة عبر حسابه على منصة "أبشر".

خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة

وأكدت أنه يمكن الاستفادة من خدمة الوثائق الرقمية لاستعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة، عبر هذه الخطوات:

الخطوات

1 – دخول منصة أبشر.
2 – اختيار قائمة الخدمات.
3 – عرض الوثائق الرقمية.
4 – اختيار خانة "هوية مقيم".

تطوير التعاملات الإلكترونية والحلول الرقمية

وأشارت الجوازات في الوقت نفسه، إلى أن هذه الخدمة تهدف لتطوير التعاملات الإلكترونية والحلول الرقمية، لجميع مستخدمي منصة أبشر.


اقرأ أيضا

أهم 10
11:44 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. وظائف برواتب 14 ألف ريال وأمطار وسيول على معظم المناطق

78967867
11:16 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

مذهل.. شاهد سيول واسعة النطاق في الحدود الشمالية

وزارة الخارجية السعودية 2
10:42 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. المملكة تدين قصف مستشفى الشفاء ومحيطه الميداني الأردني بغزة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
10:20 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

أعلاها 34 وأقلها 8.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بالمملكة

اقرأ أيضا

عاجل.. براتب 14 ألف ريال.. استمرار التقديم في برنامج "تداول" لتطوير الخريجين

مطر غزير.. شاهد السيول تجري كالأنهار بمحافظات القصيم

"الشؤون البلدية" تسمح للأجانب بمنافذ بيع موسمية

بحيرات.. شاهد جريان سيول الأرطاوية وأمطار الزلفي بالرياض

توقعات "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وأمطار وسيول على معظم المناطق

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

السجون السجن 4:19 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

سجن وغرامة وترحيل.. "الجوازات" تُصدر 18,281 قرارًا عاجلًا بحق هؤلاء

download 2:17 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار إذن التنقل بالسلاح إلكترونيًا عبر "أبشر"

جواز السفر الجديد 11:32 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

قبل السفر لهذه الدول.. تنبيه عاجل لجميع المواطنين بشأن مدة صلاحية الجواز

أهم 10 8:56 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

أهم 10.. تنبيه مهم من الجوازات للزائرين وخريطة الأمطار المتوقعة

اقرأ أيضا

عدادات الكهرباء
6:43 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. "هيئة الكهرباء": التعدي على "العداد" خط أحمر

المسجد الحرام
6:04 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

تعرف على الخطة التنفيذية بالمسجدين الحرام والنبوي خلال إجازة الفصل الدراسي الأول

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة
5:36 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

وزير الاتصالات عن تحفيز الشباب: الفشل خطوة نحو النجاح

الموارد البشرية
3:00 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. تنويه مهم من الموارد البشرية حول عودة المساعدات المقطوعة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
11:44 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. وظائف برواتب 14 ألف ريال وأمطار وسيول على معظم المناطق

هوية-مقيم-الرقمية-٢
11:46 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

خدمة اليوم.. خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة

وزارة الخارجية السعودية 2
10:42 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. المملكة تدين قصف مستشفى الشفاء ومحيطه الميداني الأردني بغزة

موديز
10:12 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

"موديز": 4.6 % ارتفاع لنمو اقتصاد المملكة في 2024

تداول السعودية
9:23 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. براتب 14 ألف ريال.. استمرار التقديم في برنامج "تداول" لتطوير الخريجين

حساب المواطن
7:48 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي في دفعة نوفمبر