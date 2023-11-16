خدمة اليوم.. خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الخميس، خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة.





استعراض الهوية الرقمية لأفراد أسرة المقيم اضافة اعلان



خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة



الخطوات



تطوير التعاملات الإلكترونية والحلول الرقمية



وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن هذه الخدمة تتيح للمقيم استعراض الهوية الرقمية لأفراد أسرته واستخدامها أو الرجوع لها عند الحاجة عبر حسابه على منصة "أبشر".وأكدت أنه يمكن الاستفادة من خدمة الوثائق الرقمية لاستعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة، عبر هذه الخطوات:1 – دخول منصة أبشر.2 – اختيار قائمة الخدمات.3 – عرض الوثائق الرقمية.4 – اختيار خانة "هوية مقيم".وأشارت الجوازات في الوقت نفسه، إلى أن هذه الخدمة تهدف لتطوير التعاملات الإلكترونية والحلول الرقمية، لجميع مستخدمي منصة أبشر.