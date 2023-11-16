خدمة اليوم.. خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم
الخميس، خطوات
استعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة.
استعراض الهوية الرقمية لأفراد أسرة المقيموأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن هذه الخدمة تتيح
للمقيم استعراض الهوية الرقمية لأفراد أسرته واستخدامها أو الرجوع لها عند الحاجة
عبر حسابه على منصة "أبشر".
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خطوات
استعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة
وأكدت أنه يمكن الاستفادة من خدمة الوثائق الرقمية لاستعراض
هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة، عبر هذه الخطوات:
الخطوات
1 – دخول منصة أبشر.
2 – اختيار قائمة الخدمات.
3 – عرض الوثائق الرقمية.
4 – اختيار خانة "هوية مقيم".