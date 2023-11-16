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عاجل.. النيابة العامة: السجن سنتين لمقيمٍ ارتكب جريمة الغش في مستحضرات بيطرية

النيابة العامة1
النيابة العامة
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أعلنت النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لوافدٍ من جنسية عربية بمخالفة (قانون) نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام مكافحة الغش التجاري.اضافة اعلان

الغش التجاري


وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بتركيب وصناعة وحيازة مستحضرات بيطرية مغشوشة وغير مسجلة، وصناعة وطباعة أغلفة عليها، وتخزينها ونقلها بما يخالف المقاييس المعتمدة؛ وذلك بقصد المتاجرة، مما ينتج عنه أضراراً بصحة الحيوان.
وأحالت النيابة المختصة المتهم للمحكمة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سنتين)، وإبعاده عن المملكة بعد انتهاء محكوميته.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون مع كل من يمارس مثل هذه السلوكيات المجرمة، التي تؤثر على حماية الثروة الحيوانية، وستطالب بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

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