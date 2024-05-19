الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لأول مرة عالميا.. ظهور ثعابين غير سامة في عدة مناطق بالمملكة

ثعابين
ثعابين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشف أستاذ علم البيئة والكائنات السامة في جامعة حائل د. أحمد الشمري، عن ظهور أنواع لأول مرة من الثعابين غير السامة في عدد من مناطق المملكة.

ثعابين غير سامة بالمملكة:

اضافة اعلان
وأوضح الشمري في مداخلة مع "الإخبارية" أننا اكتشفنا نوعا جديدا من الثعابين الغير سامة على مستوى العالم في المدينة المنورة وحائل وتبوك ولا يشكل خطرا.
 وأضاف من خلال حديثه أنه أثناء عملنا في حائل عام 2017 تم اكتشاف نوع جديد من الثعابين كان يشاهد لأول مرة في هذه المنطقة.
وتابع قائلا :"كان لا بد من اتخاذ إجراءات كثيرة جدا للتأكد من أن هذا النوع يسجل لأول مرة في حائل أو المملكة أو العالم".
كما نبه أيضا كان هناك تعاون مع متحف التاريخ الطبيعي في التشيك، ونخبة من العلماء في البرتغال واليمن ومصر، والمملكة والهيئة الملكية بالعلا ونيوم.
أيضا أشار الشمري إلى أن الإجراءات استغرقت فترة وصلت إلى أربع سنوات وتبين تواجده في مناطق تبوك والمدينة وحائل فقط.
ونوه أن هذا النوع يوجد في المملكة فقط، ولا يوجد في أي مناطق أخرى في العالم، وتم إيداع عينة منه في المتحف الفرنسي. 
وكانت الورقة العلمية قد خرجت باكتشاف نوع جديد على مستوى العالم ينضم إلى منظومة الحياة الفطرية الزاحفة في العالم وفي المملكة وهو نوع غير سام.

اقرأ أيضا

قبل بداية فصل الصيف.. هذه المدينة تسجل 18 درجة مئوية بالمملكة

عاجل.. تفاصيل تحويل سُحب الطائف إلى المشاعر المقدسة لتقليل الحرارة

في إنجاز وطني جديد.. طلاب المملكة يحصدون 114 ميدالية وجائزة كبرى وخاصة في "آيسف 2024" و "آيتكس2024"

عاجل.. أهم 10.. ضبط المتحرش بامرأة في المدينة وتوضيح مهم من حساب المواطن وبشرى من المرور

بعد وصول درجة الحرارة 45 مئوية.. الوطني للأرصاد يكشف التنوع المناخي لمدن المملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تعليم المدينة 12:31 ص الإثنين، 29 أبريل 2024

بعد جدة.. تعليق الدراسة اليوم الإثنين بالمدينة المنورة

وزير الخارجية - اجتماع دول الكاريبي 10:05 م الأحد، 28 أبريل 2024

وزير الخارجية: المملكة تركز على نشر السلام والأمن في المنطقة والعالم

وزارة الخارجية 9:00 م الأحد، 28 أبريل 2024

المملكة تعرب عن بالغ قلقها جراء تصاعد التوترات العسكرية شمال دارفور

منصة نسك أعمال 7:39 م الأحد، 28 أبريل 2024

خدمة لضيوف الرحمن بأكثر من 100 دولة.. "نسك" أكثر تطبيقات السفر تحميلاً في المملكة خلال 2023