لأول مرة عالميا.. ظهور ثعابين غير سامة في عدة مناطق بالمملكة

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كشف أستاذ علم البيئة والكائنات السامة في جامعة حائل د. أحمد الشمري، عن ظهور أنواع لأول مرة من الثعابين غير السامة في عدد من مناطق المملكة.



ثعابين غير سامة بالمملكة:

فيديو | أستاذ علم البيئة والكائنات السامة في جامعة حائل د. أحمد الشمري:



اكتشفنا نوعا جديدا من الثعابين الغير سامة على مستوى العالم في المدينة المنورة وحائل وتبوك ولا يشكل خطرا #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/e3mXV3ncXI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2024

وأوضح الشمري في مداخلة مع "الإخبارية" أننا اكتشفنا نوعا جديدا من الثعابين الغير سامة على مستوى العالم في المدينة المنورة وحائل وتبوك ولا يشكل خطرا.وأضاف من خلال حديثه أنه أثناء عملنا في حائل عام 2017 تم اكتشاف نوع جديد من الثعابين كان يشاهد لأول مرة في هذه المنطقة.وتابع قائلا :"كان لا بد من اتخاذ إجراءات كثيرة جدا للتأكد من أن هذا النوع يسجل لأول مرة في حائل أو المملكة أو العالم".كما نبه أيضا كان هناك تعاون مع متحف التاريخ الطبيعي في التشيك، ونخبة من العلماء في البرتغال واليمن ومصر، والمملكة والهيئة الملكية بالعلا ونيوم.أيضا أشار الشمري إلى أن الإجراءات استغرقت فترة وصلت إلى أربع سنوات وتبين تواجده في مناطق تبوك والمدينة وحائل فقط.ونوه أن هذا النوع يوجد في المملكة فقط، ولا يوجد في أي مناطق أخرى في العالم، وتم إيداع عينة منه في المتحف الفرنسي.وكانت الورقة العلمية قد خرجت باكتشاف نوع جديد على مستوى العالم ينضم إلى منظومة الحياة الفطرية الزاحفة في العالم وفي المملكة وهو نوع غير سام.