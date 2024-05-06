في 15 دقيقة.. إنقاذ حياة معتمر ستيني تعرض لجلطة دماغية حادة بالمدينة

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تمكنت الفرق الطبية بمستشفى الرحم ومدينة الملك سلمان الطبية، من إنقاذ حياة معتمر ستيني تعرض لجلطة دماغية حادة بالمدينة المنورة.





إنقاذ حياة معتمر ستيني تعرض لجلطة دماغية



جلطة حادة في الدماغ وشلل نصفي



ونجح مسار العلوم العصبية والسكتة الدماغية، في إنقاذ حياة مريض بعد إصابته بجلطة دماغية حاده أثناء زيارته للمسجد النبوي.وتم استقبال المريض وهو يعاني من ضعف في الجانب الأيمن مع عدم القدرة على المشي وصعوبة في الكلام، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود جلطة دماغية حديثة.وخلال 15 دقيقة تم تفعيل نداء السكتة القلبية مباشرة والبدء بعمل الأشعة المقطعية لشرايين الدماغ بشكل عاجل وفور وصوله.بعد إعطاءه جرعة المذيب الخاص بالجلطات الدماغية والذي وفرته المستشفى مؤخرًا لمواجهة مثل هذه الحالات.وكان المريض قد حضر إلى طوارئ المستشفى بواسطة عائلته وبعد إجراء الفحوصات الطبية وعمل الأشعة اللازمة أتضح إن المريض يعاني من جلطة حادة في الدماغ وشلل نصفي شديد وقلة في مستوى الوعي قد تؤثر على حياته، وعلى الفور تم إحضار استشاري المُخ والأعصاب بالمستشفى والذي أمر بإعطاء المريض جرعة المذيب الخاص بالجلطات الدماغية.قرر الفريق الطبي إعطاء مذيب الجلطات بصورة عاجلة وفي وقت قياسي، وتمت متابعة الحالة بالعناية المركزة حت تحسنت حالته والحمد لله، وغادر المستشفى لمتابعة رحلته لبلده بعد إداء العمرة.