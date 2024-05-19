الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

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عاجل.. الغرامة والترحيل.. تحذير من مخالفة أنظمة الحج

التاكسي الطائر - موسم الحج -تعبيرية
الحج والعمرة
أ أ
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حذرت وزارة الحج والعمرة، من مخالفة أنظمة الحج، مؤكدة أن مخالفة الأنظمة تضع الشخص تحت طائلة العقوبات التي سُتطبق بحزم وصرامة.

عقوبات مخالفة أنظمة الحجاضافة اعلان

وقالت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس : "الغرامة والترحيل.. في انتظار مخالفي أنظمة الحج".
وأضافت أن الغرامة تصل لـ 10 آلاف ريال لكل من يُضبط في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدون تصريح حج من المواطنين والمقيمين والزوار.
وأضافت أن العقوبة تشمل الترجيل والمنع من دخول المملكة للمقيمين والمخالفين، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة".

11 صالة في 7 مطارات:

في سياق متصل، أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أن المملكة تعمل على تقديم كافة خدماتها لحجاج بيت الله الحرام لينعموا بالأمن والطمأنينة، ويكون حجهم ميسراً.
وأشار "متحدث الداخلية" عبر لقاء على قناة الإخبارية، إلى أن مبادرة طريق مكة تعمل على إنهاء إجراءات الحجاج في 11 صالة مخصصة لذلك في مطارات 7 دول.
وقال "الشلهوب" إن مثل هذه المبادرة لا توجد إلا في المملكة، حيث يتم تطبيقها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن عبر الجهاز المتنقل الحديث المرتبط بالذكاء الاصطناعي والتقنية، وذلك للعام السادس على التوالي.
وذلك بعد الحصول على التأشيرة والتأكد من الشهادة الصحية بشكل إلكتروني كامل، وترميز الأمتعة واستقبالهم في صالات مخصصة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، وانتهاء باستلام أمتعتهم في مقار سكنهم بشكل مباشر.

6 سنوات على "طريق مكة":

وتستمر وزارة الداخلية في تنفيذ مبادرة "طريق مكة" ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، للعام السادس، وذلك عبر صالات مخصصة في (11) مطاراً في (7) دول هي المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار.


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