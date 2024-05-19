الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

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تفاصيل شروط نجاح الطلاب والطالبات بجميع المراحل

وزارة التعليم
التعليم
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استناداً إلى لائحة تقويم الطلاب التي تم إرساؤها في العام السابق، كشفت وزارة التعليم، عن شروط نجاح الطلاب في جميع المراحل الدراسية للعام 1445هـ.
ويهدف هذا الإجراء إلى توضيح المتطلبات الأساسية للنجاح للطلاب، مما يسهل عليهم تحديد الأهداف الدراسية والعمل نحو تحقيقها.اضافة اعلان

شروط  نجاح الطلاب والطالبات بجميع المراحل:


وتشمل الشروط التقييم الدراسي للطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الثانوية، ضمن النظامين الدراسيين، سواء المسارات أو المقررات.
وتهدف المعايير التي اشترطتها وزارة التعليم إلى:
1- توضيح كيفية تحقيق النجاح للطلاب.
2- تحديد الدرجات اللازمة لاعتبار الطالب ناجحاً وفقاً لهذه الشروط.
كما حددت درجة النجاح لطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي، طبقاً للائحة تقويم الطلاب المعتمدة، حيث يتوجب على الطالب تحقيق ما لا يقل عن 75% من معايير التقييم لكل مادة دراسية، بما في ذلك الوفاء بجميع معايير الحد الأدنى المطلوبة.
ووفقاً للائحة تقويم الطالب يُشترط لطلاب الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث المتوسط للمواد التي تتطلب اختباراً تحريرياً، يتضمن أن يحصل الطالب على ما لا يقل عن 50 درجة من مجموع 100 درجة لكل مادة.
 وذلك وفق توزيع الوزن النسبي كالتالي: 25% للترم الأول، 35% للترم الثاني، 40% للترم الثالث.
أيضا بينت الوزارة ضرورة تحقيق الدرجة الشرطية المحددة بـ20% من اختبار الترم الثالث.
وتُحدد درجة النجاح للطلاب في المرحلة الثانوية، سواء كانوا ضمن نظام المسارات أو المقررات، بضرورة الحصول على ما لا يقل عن 50 درجة من مجموع 100 درجة لكل مادة.
أيضا يجب على الطلاب الالتزام بالمعايير الموضوعة، على أن تُعلن نتائج الفصل الدراسي الثالث في ختام فترة الاختبارات عبر نظام  "نور".
كما يتوجب على الطلاب تحقيق الدرجة الشرطية المقدرة بـ20% من إجمالي درجة الاختبار النهائي؛ لضمان النجاح والتقدم إلى المرحلة الدراسية التالية.

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