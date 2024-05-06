هل النهي عن التبول واقفًا هو نهي تحريم؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم النهي عن التبول واقفًا.





حكم النهي عن التبول واقفًا

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن التبول واقفًا جائز بشرطين:

1 – أمن انكشاف العورة.

2 – أمن تلويث النجاسة.





الدليل على جواز التبول واقفًا



وأكد أنه إذا أُمن انكشاف العورة وتلويث النجاسة فلا شيء من التبول واقفًا، مشيرًا إلى حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أتى سُبَاطة قومٍ فبال قائمًا، ثم دعا بماء فجئته بماءٍ فتوضأ.وبين أن هذا الحديث في الصحيحين وهو صريح في جواز التبول قائمًا، لكن بشرط تحقيق الشروط السابقة.