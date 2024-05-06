توضيح عاجل من حساب المواطن قبل 3 أيام من الصرف حول مبالغ دفعة مايو

أ أ

أعلن حساب المواطن، أن مبالغ الدفعة 78 لشهر مايو سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الخميس 9 من مايو 2024.





مبالغ الدفعة 78 من حساب المواطن



وعليكم السلام ، لم تصدر مبالغ دفعة شهر "مايو " حتى الآن وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "9 مايو" ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: https://t.co/OVjng5nsiw May 5, 2024

نتائج أهلية الدورة 78 من حساب المواطن



أسباب عدم أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن؟

