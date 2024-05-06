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توضيح عاجل من حساب المواطن قبل 3 أيام من الصرف حول مبالغ دفعة مايو

حساب المواطن
حساب المواطن
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أعلن حساب المواطن، أن مبالغ الدفعة 78 لشهر مايو سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الخميس 9 من مايو 2024. 
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مبالغ الدفعة 78 من حساب المواطن 

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المؤهلين حول عدم وجود دفعات حتى الآن؟: "لم تصدر مبالغ دفعة شهر "مايو" حتى الآن".
وأضاف: "وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "9 مايو".
وأتاح البرنامج معرفة قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا).
وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم. ونظرًا لموافقة الموعد الشهري لإيداع الجمعة، فسيتم التبكير بالصرف يوم الخميس.

نتائج أهلية الدورة 78 من حساب المواطن

وأعلن حساب المواطن، نتائج الأهلية للدورة 78 (شهر مايو 2024). وأتاح البرنامج التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).


أسباب عدم أهلية حساب المواطن

أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن؟

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية: 
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق. 
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
-طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.

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