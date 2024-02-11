الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

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ضبط مواطن نقل أكثر من 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في الرياض

الامن البيئي
أرشيفية
أ أ
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة نقل أكثر من (3) أمتارًا مكعبة من الحطب المحلي في منطقة الرياض.
وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.اضافة اعلان

عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب:

وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

تحذير الأمن البيئي:

وفي وقت سابق، أصدرت القوات الخاصة للامن البيئي تحذيرًا حول عقوبة مخالفة دخول المحميات للبحث عن الفقع.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن دخول المحميات للبحث عن نبات الكمأة "الفقع" مخالفة تستوجب العقوبة.

عقوبة عدم التقيد بضوابط دخول المناطق المحمية

 وبينت أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة تصل إلى 10,000 ريال.
 وأكدت أن عقوبة العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
يأتي هذالا في وقت تم فيه ضبط  مخالفين لنظام البيئة لقطعهم المسيجات ودخول مناطق محظورة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

ضبط  مواطنين دخلوا مناطق محظورة بحثاً عن الفقع

كما ضبطت الإدارة العامة للمجاهدين 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخولهم مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأة "الفقع" بالمنطقة الشرقية.
وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.

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